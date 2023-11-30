Η ανακωχή του Ισραήλ και της Χαμάς παρατάθηκε για μια μέρα, ως αύριο Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Κατάρ, η χώρα που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στα μέρη με αιγυπτιακή και αμερικανική υποστήριξη, μερικά λεπτά αφού τυπικά εξέπνευσε η ισχύς της εξαήμερης «ανθρωπιστικής παύσης» των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η παλαιστινιακή και η ισραηλινή πλευρά συμφώνησαν να παρατείνουν την ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας για μια επιπλέον ημέρα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του εμιράτου του Κόλπου, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Η Χαμάς και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσαν νωρίτερα πως η ανακωχή —η ισχύς της οποίας εξέπνεε στις 07:00— παρατείνεται για ακόμη 24 ώρες.



Πηγή: skai.gr

