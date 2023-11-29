Διαπραγματευτές, οι οποίοι επιδιώκουν την παράταση της εξαήμερης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, πιστεύουν ότι η κατάπαυση του πυρός μπορεί να παραταθεί για ακόμη δύο ημέρες, ανέφεραν σήμερα δύο αιγυπτιακές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο αριθμός των αμάχων ομήρων που κρατά η Χαμάς, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι με βάση την παράταση της εκεχειρίας, είναι ακόμη υπό επεξεργασία, ανέφεραν οι πηγές.

Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση αμάχων ομήρων είναι σε καλό δρόμο, αλλά οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί που κρατά ομήρους η Χαμάς αποτελούν εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν» προς την απελευθέρωση αμάχων ανδρών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κατάρ

Οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν» προς την απελευθέρωση αμάχων ανδρών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα, δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Majed Al-Ansari .

«Οι διαπραγματεύσεις μας σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά παίρνουν πρωταρχική θέση στις συζητήσεις, αλλά προφανώς κινούμαστε προς την απελευθέρωση αμάχων ανδρών», είπε ο Al-Ansari, επίσης σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ, στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN.

Πραγματοποιούνται επίσης μακροχρόνιες συζητήσεις σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρετούντων Ισραηλινών στρατιωτών που κρατούνται, παράλληλα με την προοπτική να μεσολαβήσει για μια «μακρύτερη εκεχειρία» που θα μπορούσε να «οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με τον Al-Ansari.

Ο σύμβουλος του Κατάρ δεν επιβεβαίωσε εάν υπάρχουν Αμερικανοί όμηροι στη λίστα που θα απελευθερωθούν την Τετάρτη, απαντώντας: «Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτήν τη στιγμή για την ασφάλεια των ομήρων και για την επιτυχία της ανταλλαγής σήμερα».

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN

