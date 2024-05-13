«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Ο Χρήστος Φερεντίνος μας υποδέχεται για ακόμα μία εβδομάδα, στη μεγάλη παρέα των Μονομάχων που έχουν στόχο να αποδείξουν ότι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων καθώς και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Έχοντας κάνει μια εξαιρετικά καλή αρχή, ο Σωτήρης Καπετάνιος παίρνει θέση απέναντι από τους ενεργούς αντιπάλους του και με τρία «όπλα»- βοήθειες στη διάθεση του, ξεκινά να τους εξοντώνει. Μία ερώτηση όμως, αναφορικά με τις εκφράσεις προσώπου μιας γάτας, κρίνει το μέλλον του στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Ποια θα είναι η δική του έκφραση;

Μετά από την απαραίτητη κλήρωση, νικήτρια αναδεικνύεται η Σοφία Αρματά από τη θέση 42. Βρίσκεται από το πρώτο επεισόδιο του ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ και είναι η… δασκάλα που πολλοί την επιλέγουν ως γκουρού στη bonus βοήθεια. Απαντά σωστά και χωρίς βοήθειες στις πρώτες ερωτήσεις, αλλά στη συνέχεια αναγκάζεται να αλλάξει στρατηγική.

