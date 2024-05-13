Λογαριασμός
Σιγκούρνι Γουίβερ: Η «βασίλισσα» του Sci-Fi σε συζητήσεις για την νέα ταινία του «Star Wars»

Οι παραγωγοί θέλουν την Γουίβερ πρωταγωνίστρια στο "The Mandalorian & Grogu"

Σιγκούρνι Γουίβερ

Η Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver), η «βασίλισσα» του Sci-Fi , είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία του «Star Wars», «The Mandalorian & Grogu».

Η είδηση της συμμετοχής της Γουίβερ έγινε γνωστή αρχικά από το ενημερωτικό δελτίο του The InSneider και σκόρπισε ενθουσιασμό στους φανς.

Προς το παρόν λεπτομέρειες για τον ρόλο της είναι άγνωστες, αλλά με δεδομένο το ιστορικό της Γουίβερ ως πρωταγωνίστριας σε επιτυχίες επιστημονικής φαντασίας, η επιλογή των δημιουργών της ταινίας φαίνεται η πιο κατάλληλη.

Η ταινία «The Mandalorian & Grogu» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Πέδρο Πασκάλ θα επαναλάβει τον ρόλο του από τη σειρά του Disney+ του 2019 «The Mandalorian». Ο Χιλιανο-Αμερικανός ηθοποιός τώρα θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη.

Ο Τζον Φαβρό, δημιουργός της σειράς »The Mandalorian» θα επιστρέψει για να σκηνοθετήσει την ταινία, η οποία σηματοδοτεί επίσης την πρώτη μεγάλου μήκους κυκλοφορία του σύμπαντος του «Star Wars» μετά το φιλμ «Star Wars: The Rise of Skywalker» του 2019. Η επικεφαλής της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι και ο διευθυντής δημιουργικού Ντέιβ Φιλόνι θα είναι παραγωγοί, όπως και ο Φαβρό. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 22 Μαΐου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

