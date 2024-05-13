Λογαριασμός
Τι ισχύει για Ικάρντι και Παναθηναϊκό

Πρόσφατα, δημοσιεύματα από την Τουρκία ήθελαν τον Μάουρο Ικάρντι να παίζει από τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό

Πρόσφατα, δημοσιεύματα από την Τουρκία ήθελαν τον Μάουρο Ικάρντι να παίζει από τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, ωστόσο η περίπτωση του ποδοσφαιριστή, οικονομικά είναι απαγορευτική για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Τι ισχύει για Ικάρντι και Παναθηναϊκό. 

Ο άσος της Γαλατασαράι αυτή τη στιγμή αμείβεται με 5 εκατομμύρια τον χρόνο έχοντας 3ετες συμβόλαιο το οποίο λήγει το 2026, συμβόλαιο το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα είναι… άπιαστο. Λίγες ημέρες πριν ο Τουμέρ Μετίν είχε ρίξει «βόμβα», αναφέροντας πως έπειτα από τηλεφώνημα που είχε από Έλληνα δημοσιογράφο, έχει διασταυρωμένες πληροφορίες ότι ο Αργεντινός στράικερ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με πιο πρόσφατα δημοσιεύματα η “πράσινη” ΠΑΕ διαψεύδει τις φήμες περί του Αργεντίνου επιθετικού να μετακομίζει στην Ελλάδα. Τι ισχύει για Ικάρντι και Παναθηναϊκό.

