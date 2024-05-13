Πρόσφατα, δημοσιεύματα από την Τουρκία ήθελαν τον Μάουρο Ικάρντι να παίζει από τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, ωστόσο η περίπτωση του ποδοσφαιριστή, οικονομικά είναι απαγορευτική για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Τι ισχύει για Ικάρντι και Παναθηναϊκό.
Ο άσος της Γαλατασαράι αυτή τη στιγμή αμείβεται με 5 εκατομμύρια τον χρόνο έχοντας 3ετες συμβόλαιο το οποίο λήγει το 2026, συμβόλαιο το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα είναι… άπιαστο. Λίγες ημέρες πριν ο Τουμέρ Μετίν είχε ρίξει «βόμβα», αναφέροντας πως έπειτα από τηλεφώνημα που είχε από Έλληνα δημοσιογράφο, έχει διασταυρωμένες πληροφορίες ότι ο Αργεντινός στράικερ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με πιο πρόσφατα δημοσιεύματα η “πράσινη” ΠΑΕ διαψεύδει τις φήμες περί του Αργεντίνου επιθετικού να μετακομίζει στην Ελλάδα. Τι ισχύει για Ικάρντι και Παναθηναϊκό.
