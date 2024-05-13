Ενεργοποιήθηκε από σήμερα, Δευτέρα 13/5, η νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε αντίστοιχες ειδικότητες.

Η πλατφόρμα jobmatch.dypa.gov.gr απευθύνεται στις επιχειρήσεις και η εφαρμογή JOBmatch σε όσους αναζητούν εργασία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η χρήση του καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου της ΔΥΠA είναι πολύ απλή.

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν δωρεάν στην πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr το προφίλ τους και «αναζητούν υπάλληλο» άμεσα από τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, επιλέγοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά είναι η ειδικότητα, η επιλογή τύπου εργασίας (μόνιμη, εποχική, άλλη), η ημερομηνία έναρξης εργασίας και το εύρος μισθού.

Αντίστοιχα, όσοι αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις τουρισμού-εστίασης μπορούν να «κατεβάσουν» την εφαρμογή JOBmatch, που είναι διαθέσιμη σε Android (Google Play Store) και IOS (Apple App Store), να δημιουργήσουν προφίλ και να διαμορφώσουν τις επιλογές τους με τη χρήση φίλτρων, όπως ενδεικτικά είναι τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν, το ωράριο, η περιοχή, το εύρος μισθού και η ημερομηνία διαθεσιμότητας.

Η πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δουν άμεσα ποιοι υποψήφιοι εργαζόμενοι ταιριάζουν στην αναζήτησή τους, ώστε να τους επιλέξουν και, στη συνέχεια, να προτείνουν ημέρα και ώρα συνέντευξης.

Έτσι, η διαδικασία εύρεσης υπάλληλου μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Παράλληλα, κάθε υποψήφιος ενημερώνεται άμεσα από την εφαρμογή JOBmatch μόλις μία επιχείρηση τον επιλέξει για συνέντευξη και έχει την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αποδοχής, η επιχείρηση βλέπει τα στοιχεία του και επικοινωνεί μαζί του για την πραγματοποίηση της συνέντευξης.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν τα φίλτρα αναζήτησης, όσο συχνά επιθυμούν, διαμορφώνοντας το προφίλ τους ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και τις επιλογές τους.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Με τη νέα εφαρμογή JOBmatch κάνουμε ακόμα ένα βήμα για τη διασύνδεση των εργαζομένων με τους εργοδότες. Η νέα αυτή καινοτόμος υπηρεσία ξεκινά από τον τουρισμό και την εστίαση, δύο σημαντικούς κλάδους για τη χώρα, στους οποίους καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για προσωπικό. Επιβεβαιώνουμε έμπρακτα πως η ΔΥΠΑ πλέον δεν δίνει μόνο επιδόματα, αλλά δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης στους συμπολίτες μας. Αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες της. Με ενεργές δράσεις απασχόλησης, μέσα σε τέσσερα χρόνια, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά το ποσοστό ανεργίας και να στηρίζουμε την αγορά εργασίας. Συνεχίζουμε».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε: «Η ΔΥΠΑ "ρίχνει στη μάχη" ένα ακόμα καινοτόμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη και άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων που ψάχνουν για εργαζόμενους με όσους ψάχνουν για δουλειά. Ξεκινάμε την πιλοτική εφαρμογή στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην εύρεση προσωπικού και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Το JOBmatch φέρνει κυριολεκτικά στα χέρια των ανέργων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τη δυνατότητα να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο και να αποφασίζουν, χωρίς καμία διαμεσολάβηση, σε λίγα μόνο λεπτά, αν θα προχωρήσουν σε συνέντευξη εργασίας. Συνεχίζουμε τον εκσυγχρονισμό της ΔΥΠΑ, την αναβάθμιση της εργαλειοθήκης μας και τον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών, ώστε να ενισχύσουμε τη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας».

Σημειώνεται ότι η χρήση της πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις λειτουργεί αποκλειστικά μέσω browser. Μπορούν να κάνουν είσοδο και εγγραφή, μέσω browser, από σταθερό υπολογιστή, tablet ή smartphone και η πλατφόρμα λειτουργεί από όλους τους browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge κ.λπ.).

