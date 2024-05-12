Τις πρώτες της δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του 68ου διαγωνισμού της Eurovision έκανε η Μαρίνα Σάττι.

Η τραγουδίστρια κατέκτησε την 11η θέση, με 41 μόλις βαθμούς από τις επιτροπές και 85 από το κοινό.

Αφότου τελείωσε η βραδιά με μεγάλο νικητή την Ελβετία και το Nemo η Μαρίνα Σάττι έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Στο σημείο βρισκόταν η κάμερα της εκπομπής «Δύο στις 10», όπου και μίλησε η τραγουδίστρια.

«Ήταν ειλικρινά μια τρομερή εμπειρία όλο αυτό για μένα. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, θα το έκανα ξανά 100%. Σε όλα τα επίπεδα, και καλλιτεχνικά και προσωπικά και όλο αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του. «Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εδώ, αλλά και τον κόσμο για τη στήριξή του και την αγάπη του», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

