Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οπαδός του Ολυμπιακού, γνωστός ως «Ρουμάνος», ο οποίος παραδόθηκε το μεσημέρι παρουσία του δικηγόρου του, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γ. Λυγγερίδη, στα επεισόδια στου Ρέντη.
Ο 36χρονος καταζητούμενος παρουσιάστηκε στο τμήμα αθλητικής βίας στη ΓΑΔΑ, και στη συνέχεια συνελήφθη.
Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και αναζητούνταν από την αστυνομία.
Ο 36χρονος, ο οποίος εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις αθλητικής βίας, θεωρείται ότι ήταν από τους πρωταγωνιστές στα επεισόδια όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αρχιφύλακας Γιώργος Λυγγερίδης.
Πριν λίγες ημέρες είχε παραδοθεί και ο "Shark" , ο οποίος έχει προφυλακιστεί.
Φωτ. αρχείου από τις προηγούμενες μεταγωγές συλληφθέντων στον εισαγγελέα
