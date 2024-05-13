Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δολοφονία Λυγγερίδη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο «Ρουμάνος»

Ο 36χρονος καταζητούμενος παρουσιάστηκε στο τμήμα αθλητικής  βίας στη ΓΑΔΑ παρουσία του δικηγόρου του και στη συνέχεια συνελήφθη

UPDATE: 16:14
Δολοφονία Λυγγερίδη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οπαδός του Ολυμπιακού, γνωστός ως «Ρουμάνος», ο οποίος παραδόθηκε το μεσημέρι  παρουσία του δικηγόρου του, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γ. Λυγγερίδη, στα επεισόδια στου Ρέντη. 

Ο 36χρονος καταζητούμενος παρουσιάστηκε στο τμήμα αθλητικής  βίας στη ΓΑΔΑ, και στη συνέχεια συνελήφθη.

Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και αναζητούνταν από την αστυνομία. 

Ο 36χρονος, ο οποίος εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις αθλητικής βίας, θεωρείται ότι ήταν από τους πρωταγωνιστές στα επεισόδια όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αρχιφύλακας Γιώργος Λυγγερίδης.

Πριν λίγες ημέρες είχε παραδοθεί και ο  "Shark" , ο οποίος έχει προφυλακιστεί

Φωτ. αρχείου από τις προηγούμενες μεταγωγές συλληφθέντων στον εισαγγελέα 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολοφονία Λυγγερίδη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark