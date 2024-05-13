Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οπαδός του Ολυμπιακού, γνωστός ως «Ρουμάνος», ο οποίος παραδόθηκε το μεσημέρι παρουσία του δικηγόρου του, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γ. Λυγγερίδη, στα επεισόδια στου Ρέντη.

Ο 36χρονος καταζητούμενος παρουσιάστηκε στο τμήμα αθλητικής βίας στη ΓΑΔΑ, και στη συνέχεια συνελήφθη.

Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και αναζητούνταν από την αστυνομία.

Ο 36χρονος, ο οποίος εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις αθλητικής βίας, θεωρείται ότι ήταν από τους πρωταγωνιστές στα επεισόδια όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αρχιφύλακας Γιώργος Λυγγερίδης.

Πριν λίγες ημέρες είχε παραδοθεί και ο "Shark" , ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Φωτ. αρχείου από τις προηγούμενες μεταγωγές συλληφθέντων στον εισαγγελέα

