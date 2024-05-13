Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει την πιο επικίνδυνη απειλή για την ασφάλειά του από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου λόγω της συνέργειας αυταρχικών κρατών, θα προειδοποιήσει σε ομιλία του εντός της ημέρας ο Ρίσι Σούνακ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πει πως η χώρα του βρίσκεται σε «σταυροδρόμι» και ότι πρέπει να επιλέξει την καλύτερη οργάνωση της άμυνάς της ενόψει των αλλαγών «κάθε πτυχής της ζωής μας» λόγω των προκλήσεων που συνιστούν χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Οι χώρες αυτές, θα πει ο κ. Σούνακ, συνιστούν έναν «άξονα αυταρχικών κρατών».

Θα υποστηρίξει ότι η κυβέρνησή του και το Συντηρητικό Κόμμα είναι αυτοί που μπορούν να προσφέρουν αυτή την ασφάλεια. Θα παραπέμψει στην εξαγγελία για αύξηση των δαπανών για την εθνική άμυνα στο 2,5% του ΑΕΠ, αντιπαραβάλλοντας την στην άρνηση των Εργατικών να δεσμευθούν σε ένα τέτοιο μέτρο.

«Περισσότερα πράγματα θα αλλάξουν τα επόμενα πέντε χρόνια από όσα (έχουν αλλάξει) τα τελευταία 30. Είμαι πεπεισμένος πως τα προσεχή χρόνια θα είναι από τα πιο επικίνδυνα, αλλά και από τα πιο μετασχηματιστικά που θα έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μας», θα πει ο κ. Σούνακ.

Αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά σε ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δύση, δηλαδή τον πόλεμο στην Ουκρανία, την παγκόσμια αύξηση της μετανάστευσης, απόπειρες «να υπονομευθούν οι κοινές μας αξίες», αλλά και η κατάχρηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.