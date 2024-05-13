Να βγει δεύτερος και… Κυπελλούχος πρέπει, πλέον, ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα.



«Η χρονιά προφανώς και δεν έχει τελειώσει για τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του αγωνιστικά και ψυχολογικά και να κλείσει τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να κάνει το 3Χ3. Δεν έχει τελειώσει τίποτα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της τέταρτης θέσης. Πρέπει αρχής γενομένης από την Τούμπα να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς. Για μένα, στόχος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι να βγει δεύτερος, αφού για το πρωτάθλημα έχει απειροελάχιστες ελπίδες, και να πάρει και το Κύπελλο. Όχι μόνο για να κλείσει γλυκά τη χρονιά, αλλά για να πάρει και το δεύτερο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο και να γλιτώσει έναν γύρο. Πρέπει ο οργανισμός να τους αντιμετωπίσει σαν τρεις μεγάλους τελικούς», είπε χαρακτηριστικά.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα απόκτησης του Ικάρντι από τους «πράσινους», αλλά αντιθέτως το πιο πιθανό είναι να ενεργοποιηθεί στο τέλος της σεζόν η ρήτρα του δανεικού Γεντβάι και να παραμείνει στο ρόστερ με κανονική μεταγραφή.



Παράλληλα, ο Αθανασίου τόνισε ότι το πιθανό σενάριο είναι να μείνει τελικά εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ ο Ιωαννίδης, αφήνοντας πάντως και λίγες πιθανότητες να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη.



