Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 74χρονο άνδρα, ο οποίος βιντεοσκοπούσε ανήλικη μέσα σε λεωφορείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν ένα 14χρονο κορίτσι μαζί με τον επίσης ανήλικο αδερφό της βρίσκονταν σε λεωφορείο το οποίο επιτελούσε το δρομολόγιο Κηφισιά – Κρυονέρι. Κάποια στιγμή ένας άγνωστος ηλικιωμένος την προσέγγισε και άρχισε να της κάνει κολακευτικά σχόλια, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ένα σημείο του σώματός της.

Η 14χρονη κατάλαβε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε περίεργες διαθέσεις και άρχισε να απομακρύνεται από το σημείο, ενώ στη συνέχεια διαπίστωσε ότι ο άνδρας έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και την κατέγραφε σε βίντεο και φωτογραφίες.

Τα παιδιά ενημέρωσαν τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος σταμάτησε το όχημα στην περιοχή της Εκάλης. Άφησε κλειστές τις πόρτες και κάλεσε την Αστυνομία. Άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφθασαν στο σημείο και προσήγαγαν τον ηλικιωμένο.

Ακολούθησε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει τραβήξει ένα βίντεο διάρκειας 39 δευτερολέπτων και τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες με την ανήλικη μέσα από το λεωφορείο εστιάζοντας μάλιστα και σε επίμαχα σημεία του σώματός της.

Το τηλέφωνο κατασχέθηκε, όπως και ένα δεύτερο το οποίο είχε πάνω του. Και τα δύο έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για ανάλυση.

Πηγή: skai.gr

