Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και το Ισραήλ ανακοίνωσαν τελικά σήμερα Πέμπτη, τη συμφωνία παράτασης της ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας, για έβδομη ημέρα, έως την Παρασκευή. Η παράταση της ανακωχής ανακοινώθηκε έξι λεπτά πριν την εκπνοή της. Το Κατάρ επιβεβαίωσε την παράταση της ανακωχής. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως παρέλαβε νέο «κατάλογο» με τα ονόματα γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμηροι

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ μόνο οχτώ όμηροι θα απελευθερωθούν εντός της ημέρας.

Η ανακοίνωση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ



«Το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα χθες το βράδυ ότι εάν ένας κατάλογος, όπως είχε συμφωνηθεί στο περίγραμμα, δεν παραδοθεί μέχρι τις 07:00 σήμερα το πρωί (Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023), οι μάχες θα ξαναρχίσουν αμέσως. Ένας κατάλογος γυναικών και παιδιών –σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου– παραδόθηκε στο Ισραήλ πριν από λίγο. Επομένως, η παύση θα συνεχιστεί».

IDF: Παρατείνεται η ανακωχή

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από πλευράς του —μερικά λεπτά προτού εκπνεύσει η ισχύς της— ότι η ανακωχή με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς παρατείνεται για ακόμη μια μέρα προκειμένου «να συνεχιστούν οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την απελευθέρωση ομήρων».



«Υπό το πρίσμα των προσπαθειών των μεσολαβητών να συνεχιστεί η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων και με την επιφύλαξη των όρων του πλαισίου, η επιχειρησιακή παύση θα συνεχιστεί» δηλώνει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός.

"Να είστε σε ετοιμότητα για πόλεμο"

Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς κάλεσε νωρίτερα τα μέλη του στη Λωρίδα της Γάζας να ετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με τον στρατό του Ισραήλ σε περίπτωση που η ανακωχή, η ισχύς της οποίας εξέπνεε στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δεν ανανεωθεί.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ καλούν τις ενεργές δυνάμεις τους να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για μάχη τις τελευταίες ώρες της ανακωχής», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Το κείμενο παρότρυνε τα μέλη της να παραμείνουν σε ετοιμότητα «εκτός αν εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση» της Χαμάς που «θα επιβεβαιώνει την παράταση» της ανακωχής.

"Απορρίφθηκε η πρότασή μας"

Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, είχε ανακοινώσει δε, ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε πρόταση που τού υπέβαλε να απελευθερώσει επτά γυναίκες και παιδιά που έχει στα χέρια του και να τού παραδοθούν τα πτώματα άλλων τριών ομήρων που έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, προκειμένου να παραταθεί για ακόμη μια ημέρα η ανακωχή σε ισχύ από την Παρασκευή.

Κι αυτό «παρότι επιβεβαιώσαμε διαμέσου των μεσολαβητών πως αυτή η ομάδα (ομήρων) αποτελείται από τους τελευταίους ομήρους που έχει το κίνημα (η Χαμάς) κι εμπίπτουν στη συμφωνημένη κατηγορία» ομήρων προς απελευθέρωση, τονίζει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

