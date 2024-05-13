«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μονομαχία ψαριών και πατάτας – Τρέιλερ

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Η Νεφέλη και η Αναστασία, στο προηγούμενο επεισόδιο, απέδειξαν πως μπορούν να συνεργαστούν άψογα και στην κουζίνα. Για δεύτερη φορά μπαίνουν στην κουζίνα της Μαμάς και διαγωνίζονται απέναντι στη Γιώτα και τον γαμπρό της Δημήτρη, που έρχονται από τις Σέρρες για να ζήσουν τη διασκεδαστική εμπειρία μίας μαγειρικής μονομαχίας.

Ενώ τα μαθήματα κυπριακών από τη Νεφέλη στον Μάρκο συνεχίζονται, η Αναστασία της δίνει οδηγίες για να μαγειρέψει ένα απαιτητικό πιάτο - «φιλέτο λαβράκι με πατάτες γιαχνί» με την ελπίδα να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους στο παιχνίδι.

Ο Δημήτρης εργάζεται σε μια γαλακτοβιομηχανία αλλά και ως Dj ενώ η Γιώτα ασχολείται με εναλλακτικές θεραπείες. Αφού, λοιπόν, η Γιώτα αποδείξει στον Μάρκο πως τα χέρια της κάνουν θαύματα, ξεκινά να καθοδηγεί τον γαμπρό της για να ετοιμάσει «γαύρο τηγανητό με πατατοσαλάτα». Ο Μάρκος αγχώνεται με την προσπάθειά τους, ο Μήτσος δεν ακούει αλλά τελικά στήνει ένα αξιοπρεπές πιάτο.

Στην «ώρα της κρίσης», ο Έκτορας πρέπει να αποφασίσει ποιο ψάρι θα βγει νικητής από τη σημερινή μονομαχία και θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

Δείτε το τρέιλερ

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.