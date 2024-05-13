Στις 24 Μαΐου η συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια

Για την Παρασκευή 24 Μαΐου ορίστηκε η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια.

Αίτημα για συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών είχε καταθέσει από τις 23 Απριλίου ο ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου «για την ακραία ακρίβεια, τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων και την άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύγκρουση του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης θα είναι και η τελευταία κοινοβουλευτική μάχη πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα θέματα της προεκλογικής ατζέντας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Βουλή θα διακόψει το νομοθετικό έργο τις δύο τελευταίες προεκλογικές εβδομάδες.

