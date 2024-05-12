Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Eurovision είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τραγουδιού στον κόσμο, αλλά-δυστυχώς- φέτος «στιγματίστηκε» από τις διαφωνίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ και τον αποκλεισμό, της τελευταίας στιγμής, της Ολλανδίας και του τραγουδιστή της, Joost Klein.

Υπήρξαν πολλά ευτράπελα και παραφωνίες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο φετινός διαγωνισμός ήταν ο πιο πολιτικά φορτισμένος στα 68 χρόνια της ιστορίας του. Επίσης, είναι γεγονός ότι η Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου είδε Eurovision. Τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους... Η τηλεθέαση «έσπασε» κάθε ρεκόρ με ποσοστό που άγγιξε το 72%!

Το ποσοστό του κοινού που ήταν συντονισμένο στην ΕΡΤ1 έφτασε στο αστρονομικό ποσοστό 82,3% την ώρα της αναμονής για τους βαθμούς που θα έπαιρνε το «ΖARI». Η κάλυψη έφτασε μεσοσταθμικά το 83,5%, ενώ στις ηλικίες 18-34 που αποτελούν και το πιο φανατικό κοινό της Eurovision το 89%.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Nielsen η μετάδοση της Eurovision μεσοσταθμικά έκανε ποσοστό τηλεθέασης 71,6% στο λεγόμενο δυναμικό κοινό (18-54) και 68,1% στο σύνολο, καθώς τον παρακολούθησαν 2.806.000 τηλεθεατές, με την κάλυψη (για ένα λεπτό) να φτάνει τους 4.874.000. Και σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να προστεθούν και επιπλέον 566.000 πολίτες που παρακολουθούσαν τον τελικό μέσω του Ertflix, δηλαδή όχι από την τηλεόραση, αλλά από υπολογιστές τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα.

Η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» της κατέλαβε την 11η θέση -με μια μέτρια εμφάνιση- και κυριολεκτικά «πάτωσε» στη βαθμολογία των επιτροπών του διαγωνισμού. Διασώθηκε από την ψηφοφορία του κοινού. Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σάττι πήρε 41 βαθμούς από τις κριτικές επιτροπές και 85 από την ψηφοφορία του κοινού. Σε σύνολο 37 χωρών, η Ελλάδα έλαβε βαθμούς μόνο από οκτώ επιτροπές χωρών, με τη νικήτρια Ελβετία να της δίνει το μοναδικό της 12άρι, αφού και η Κύπρος έδωσε 7 βαθμούς (όπως και η Αλβανία).

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε το Ισραήλ, δεδομένου ότι όλες αυτές τις ημέρες χιλιάδες διαδηλωτές «πολιορκούσαν» το Μάλμε, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ υπήρξαν και καλλιτέχνες που έστειλαν το δικό τους μήνυμα και δήλωσαν απερίφραστα τη συμπαράστασή τους στον παλαιστινιακό λαό.

Έτσι, λοιπόν, το Ισραήλ παρά τις αποδοκιμασίες στο Malmo Arena της Σουηδίας συγκέντρωσε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό (323 βαθμούς) και από τη 12η ανέβηκε στην 5η θέση.

Η νίκη της Ελβετίας

Το Nemo, ένας non-binary καλλιτέχνης, κέρδισε στον διαγωνισμό και «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμά του. Μέσα από το τραγούδι του, «The Code», περιγράφει το ταξίδι του μέχρι να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι, παροτρύνοντας κι άλλους ανθρώπους να αναζητήσουν την ταυτότητά τους.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Ελπίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός μπορεί να ανταποκριθεί στην υπόσχεσή του και να συνεχίσει να υπερασπίζεται την ειρήνη». Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία νίκη της Ελβετίας στην Eurovision ήταν το 1988 με τη Celine Dion.

