Απασφάλισε ο Ίλον Μασκ. Σε συνέντευξή του, ο βαθύπλουτος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του X διεμήνυσε στους διαφημιζόμενους που σταμάτησαν τις καταχωρήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της υποστήριξής του σε μια αντισημιτική ανάρτηση να πάνε να «γ@@@θούν».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον Άντριου Ρος Σόρκιν στο The New York Times Dealbook Summit ο Μασκ είπε ότι μια πρόσφατη έξοδος μεγάλων εμπορικών σημάτων από το μέσο - που περιλαμβάνει IBM, Apple, Walt Disney, Comcast και Warner Bros - «θα σκότωνε την εταιρεία. και όλος ο κόσμος θα μάθει ότι οι διαφημιστές σκότωσαν την εταιρεία».

Αλλά παράλληλα, ο Μασκ, ο οποίος αγόρασε το X για 44 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2022, απέρριψε την ιδέα να... επιστρέψουν. «Μη διαφημιστείτε... Αν κάποιος πρόκειται να προσπαθήσει να εκβιάσει με διαφήμιση, να με εκβιάσει με χρήματα», άντε γ@@@θείτε. Άντε γ@@@θείτε. Είναι σαφές; ελπίζω να είναι».



Κάνοντας μια προφανή κίνηση προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Μπομπ Ίγκερ, πρόσθεσε, γελώντας: «Γεια σου Μπομπ, αν είσαι στο κοινό. Έτσι νιώθω».

Το X βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα διαφημιστικά έσοδα, αν και ο Μασκ έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διαφοροποιηθεί σε τομείς όπως οι συνδρομές και οι πληρωμές.

Παρά τις βωμολοχίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μασκ ζήτησε συγγνώμη για την ανάρτησή του σχετικά με το αντισημιτικό tweet, αποκαλώντας το «ίσως ένα από τα πιο ανόητα, αν όχι το πιο ανόητο, πράγμα που έχω κάνει ποτέ στην πλατφόρμα». Απέρριψε επίσης την ιδέα ότι είναι αντισημίτης επιμένοντας ότι έχει παρεξηγηθεί.

Ο Μασκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επισκέφθηκε το Ισραήλ για πρώτη φορά και μαζί με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και περιόδευσε τις περιοχές που δέχθηκαν επίθεση από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

