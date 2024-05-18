Η απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακία, Ρόμπερτ Φίτσο, την Τετάρτη, στην πόλη Χαντλόβα, περίπου 180 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα, για την οποία κατηγορείται ένας «μοναχικός λύκος», φέρνει στο προσκήνιο μια πολύ ευρύτερη κρίση στους κόλπους της σλοβακικής κοινωνίας που ταλανίζεται από την τοξικότητα και τη βία.

Λιγότερο από μία ώρα μετά τον πυροβολισμό, καθώς ο Φίτσο μεταφερόταν με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο -η κατάστασή του κρίθηκε πολύ κρίσιμη για να μεταφερθεί στην Μπρατισλάβα- οι σύμμαχοί του έσπευσαν να επικρίνουν την αντιπολίτευση και τμήματα της κοινωνίας, κατηγορώντας τους ότι έχουν αίμα στα χέρια τους.

Ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου και υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος του Φίτσο δήλωσε αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας: «Αυτή είναι δική σας δουλειά. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου αποστροφή για αυτό που κάνετε τα τελευταία χρόνια. Εσείς, τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης, η αντιπολίτευση, τι είδους μίσος σκορπάτε προς τον Ρόμπερτ Φίτσο; Του στήσατε κρεμάλα».

Ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε: «Είμαστε στο κατώφλι ενός εμφυλίου πολέμου. Η απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού είναι μια επιβεβαίωση αυτού».

Από την Παρασκευή, ο Φίτσο παραμένει στην εντατική, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του θα δημοσιοποιηθούν «όταν το επιτρέψει η κατάσταση».

Από την πλευρά τους, οι επικριτές του Φίτσο είπαν ότι το διχαστικό κλίμα που καλλιεργήθηκε από τον πρωθυπουργό και τους συμμάχους του ευθύνεται για την δολοφονική απόπειρα.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι της χώρας φοβούνται ότι η επίθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την καταστολή των ανεξάρτητων φωνών από μια κυβέρνηση που έχει δεχθεί κριτική για επίθεση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

«Η Σλοβακία είναι μια από τις πιο πολωμένες χώρες στην Ευρώπη με συχνές απειλές κατά πολιτικών» δήλωσε ο Μίλαν Νιτς, αναλυτής στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών της Σλοβακίας.

Ο ίδιος υπενθύμισε την απόφαση της πρώτης γυναίκας προέδρου της χώρας, Ζουζάνα Καπούτοβα, να μην είναι υποψήφια για την επανεκλογή μετά από απειλές θανάτου που δέχθηκε.

«Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεμονωμένο περιστατικό. Το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι».

Στην Μπρατισλάβα, οι κάτοικοι καταδίκασαν ευρέως την απόπειρα δολοφονίας, σχολιάζοντας ότι είναι αποτέλεσμα του βιτριολικού λόγου στη χώρα.

Η επίθεση της Τετάρτης είναι η πιο πρόσφατη, αν και η πιο δραματική, πράξη πολιτικής βίας που καταγράφεται στην πρόσφατη ιστορία της Σλοβακίας.

Το 2018, δημοσιογράφος που ερευνούσε υπόθεση φορολογικής απάτης, η οποία αφορούσε επιχειρηματίες που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με την κοπέλα του.

Η διπλή δολοφονία προκάλεσε έκρηξη οργής και οδήγησε στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε ζήσει η Σλοβακία από την πτώση του κομμουνισμού και μετά.

Τελικά, ο Φίτσο είχε παραιτηθεί.

Το 2022, έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε δύο άτομα έξω από γκέι μπαρ στην Μπρατισλάβα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πανδημία του Covid επέτεινε περαιτέρω τους ήδη υπάρχοντες διχασμούς.

Πηγή: The Guardian

Πηγή: skai.gr

