Ανδρουλάκης: Ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων συνεχίζεται

Ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας σε βάρος όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνεχίζεται, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο για τα θύματα της Γενοκτονίας σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

«Πριν από τριάντα χρόνια, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνώρισε τη Γενοκτονία σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού και καθιέρωσε τη 19η Μαΐου, ως Ημέρα Μνήμης. Ως Ημέρα μνήμης, γιατί η μνήμη είναι φρουρός για να μην ξανασυμβούν σε όλη στην ανθρωπότητα τέτοιες φρικαλεότητες.

Όμως ο αγώνας για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας σε βάρος όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνεχίζεται. Θα τον δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, εντός και εκτός της χώρας. Δεν μπορώ να μην πω, κλείνοντας, ότι πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που προσπάθησε πάρα πολύ, έδωσε μεγάλη μάχη, αγωνίστηκε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού, ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Αιωνία του η μνήμη» δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.