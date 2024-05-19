Θεσσαλονίκη: Σε αστυνομικό κλοιό η Καμάρα ενόψει της συγκέντρωσης οπαδών του ΠΑΟΚ

Σε πλήρη εφαρμογή έχουν τεθεί τα μέτρα απαγόρευσης συγκεντρώσεων και πορειών οπαδών που έχει ανακοινώσει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη συγκέντρωση οπαδών του ΠΑΟΚ στην Καμάρα (15:30), για το ντέρμπι με τον Άρη, στην πλατεία έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στην πλατεία της Καμάρας βρίσκονται δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. και διμοιρίες της ΥΜΕΤ, ενώ πλησίον έχουν εγκατασταθεί κλούβες της Αστυνομίας.

Στο σημείο υπάρχουν μεμονωμένοι φίλαθλοι με διακριτικά του ΠΑΟΚ, οι οποίοι απομακρύνονται από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το κάλεσμα των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του Δικεφάλου θα κινηθούν με πορεία από την Καμάρα έως το ξενοδοχείο Makedonia Palace, όπου διανυκτερεύει η αποστολή των "ασπρόμαυρων". Στη συνέχεια, οι οπαδοί θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου θα παρακολουθήσουν το ντέρμπι σε γιγαντοοθόνη.

Στο κέντρο της πόλης αλλά και σε σημεία ενδιαφέροντος θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γήπεδο "Κλεάνθης Βικελίδης".

Κύριο μέλημα της ΕΛ.ΑΣ. είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε συνάντηση οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη.

