Κόκκινα Βέλη: Η εντυπωσιακή επίδειξη των Red Arrows στο Παλαιό φάληρο

«Έσκισαν τον ουρανό» των νοτίων προαστίων και χάρισαν ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα τα κόκκινα βέλη, ευρύτερα γνωστά με τον όρο «Red Arrows».

Πρόκειται για ένα ακροβατικό αεροπορικό σμήνος της Βασιλικής Βρετανικής αεροπορίας (RAF).

Δημιουργήθηκε το 1964 από τη συγχώνευση πολλών ανεπίσημων ακροβατικών ομάδων της RAF.

Το "σήμα κατατεθέν" τους είναι το κόλπο που ονομάζουν Διαμάντι.

Έχουν φτάσει να κάνουν επιδείξεις παγκοσμίως σε περισσότερες από πενήντα χώρες ενώ θεωρούνται οι πιο δημοφιλής και επιδέξιοι μαζί με τους Blue Angels.

Εν προκειμένω πραγματοποίησαν επίδειξη στη χώρα μας, την οποία κατέστη εφικτό να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν νωρίτερα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Με τους θεαματικούς ελιγμούς τους, που «έκοβαν την ανάσα» οι πιλότοι ενθουσίασαν το κοινό ανεβάζοντας την αδρεναλίνη, ακόμη και για τον απλό θεατή, στα ύψη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο των θεαματικών σχηματισμών στον αέρα, σχημάτισαν και μια καρδιά για να χαιρετίσουν έτσι τους πολίτες.

Από το 1966 και μετά η Red Arrows είναι εννεαμελές πλήρωμα.

Ο πιλότος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα κύκλο αποστολών στην πρώτη γραμμή της μάχης με ένα πολεμικό αεροπλάνο, ενός εκ των Tornado, Harrier ή Jaguar, να έχει βαθμολογηθεί με βαθμό άνω του μετρίου και να έχει περισσότερες από 1500 ώρες πτήσεις.

Ακόμα και αν πληροί τα κριτήρια αυτά, θα είναι δύσκολο να επιλεγεί κάποιος, καθώς κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου σαράντα αιτήσεις. Ο πιλότος μένει στην ομάδα για τρία χρόνια.

Η ομάδα δεν έχει αναπληρωματικό πιλότο και αν κάποιος δεν μπορεί να πετάξει, η επίδειξη γίνεται με οκτώ πιλότους.

Επικεφαλής της ομάδας αυτή τη σεζόν είναι ο ελληνικής καταγωγής βρετανός επισμηναγός Ντίκι Πατούνας.

Το αεροπλάνο των επιδείξεων είναι τύπου BAE Hawk.

Χαρακτηριστικά:

Κινητήρας: 1 Rolls-Royce/Turbomeca Adour turbofan

ανοιγμα φτερών: 9.39 μ

μήκος: 11.85 μ

ύψος: 4.0 μ

ταχύτητα (σε επιπεδο θαλάσσης): περίπου 1000χλμ/ω

μέγιστος ύψος: 40,000 πόδια (15.900 μ)

βαρός (χωρίς φορτίο): 3.630 κιλά

μέγιστο βάρος: 8.330 κιλά

Τα κόκκινα βέλη ως τώρα έχουν κάνει περίπου 4000 επιδείξεις σε 52 χώρες.

Η επίδειξη έχει διάρκεια 22 λεπτά και περιλαμβάνει συνολικά 23 φιγούρες.

Οι πιο γνωστές φιγούρες είναι το διαμάντι και η καρδιά που περνάει από μέσα της ένα βέλος.

