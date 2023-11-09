Το Μπανγκλαντές είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγός ενδυμάτων παγκοσμίως μετά την Κίνα. Οι 3.500 βιοτεχνίες ενδυμάτων που υπάρχουν στη χώρα - οι οποίες προμηθεύουν με ρούχα παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Zara, η Levi’s και η H&M - αποφέρουν το 85% των ετήσιων εσόδων της χώρας από τις εξαγωγές, που ανέρχονται σε 51 δισεκ. ευρώ.

Στις βιομηχανίες εργάζονται κυρίως γυναίκες, με μέσο μηνιαίο μισθό 8.300 τάκας (70 ευρώ).

Την Τρίτη, η επιτροπή κατώτατου μισθού του τομέα της υφαντουργίας ανακοίνωσε αύξηση κατά 56,25% του βασικού μηνιαίου μισθού των τεσσάρων εκατομμυρίων εργαζομένων στον κλάδο, ανεβάζοντας τον στα 12.500 τάκας (104 ευρώ), όμως τα συνδικάτα χαρακτήρισαν το ποσό αυτό «γελοίο» και απέρριψαν την πρόταση.

Οι εργάτες στις βιοτεχνίες ενδυμάτων, που διαδηλώνουν εδώ και δύο εβδομάδες, ζητούν σχεδόν τον τριπλασιασμό του μισθού τους

Αγρια επεισόδια με νεκρούς και τραυματίες

Hundreds of garment workers in Bangladesh protest over pay rise https://t.co/T2dfc8jkVM pic.twitter.com/HLNUiTNtLP — Reuters (@Reuters) November 8, 2023

Η αστυνομία στο Μπανγκλαντές ανακοίνωσε σήμερα ότι έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων εναντίον των χιλιάδων εργατών στις βιοτεχνίες ενδυμάτων της χώρας που εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τη «γελοία», όπως τη χαρακτήρισαν, αύξηση του κατώτατου μισθού τους.

Από την πλευρά τους εργατικά συνδικάτα έκαναν λόγο για εκφοβισμό και συλλήψεις μελών τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον τρεις εργάτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων και πέντε αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στη βιομηχανική πόλη Γκαζιπούρ, βόρεια της πρωτεύουσας Ντάκα, όπου χίλιοι διαδηλωτές φώναζαν: «θέλουμε 23.000 τάκας» (190 ευρώ).

«Οι εργάτες προσπάθησαν να αποκλείσουν» έναν δρόμο «και αναγκαστήκαμε να ρίξουμε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουμε το πλήθος», δήλωσε ο Ασόκ Κούμαρ Παλ αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας της Γκαζιπούρ.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, οι διαδηλωτές έκαψαν σωρούς από ξύλα και έριξαν τούβλα και πέτρες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Πολλές χιλιάδες εργάτες αποχώρησαν από την εργασία τους στα εργοστάσια της Ασούλια, βόρειο προάστιο της Ντάκα, για να διαδηλώσουν, δήλωσε επιθεωρητής της αστυνομίας.

Η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές κατηγορείται ότι συνέλαβε και εκφόβισε στελέχη των εργατικών συνδικάτων.

«Η αστυνομία συνέλαβε τον Μοχαμάντ Τζεουέλ, ένα από τα στελέχη των συνδικάτων μας», δήλωσε ο Ρασεντούλ Αλάμ Ραζού, γενικός γραμματέας της Ανεξάρτητης Ομοσπονδίας Εργατών Ένδυσης του Μπανγκλαντές, διευκρινίζοντας ότι «ένα τοπικό στέλεχος» έχει επίσης συλληφθεί.

«Συνδικαλιστικά στελέχη και ακτιβιστές δέχονται απειλές από την αστυνομία» προκειμένου να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, επεσήμανε άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος συνδικάτου, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, σύμφωνα με το οποίο «τουλάχιστον έξι συνδικαλιστές» έχουν επίσης συλληφθεί.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες Τετάρτη τις αρχές του Μπανγκλαντές «να αναθεωρήσουν την απόφαση για τον κατώτατο μισθό» προκειμένου να απαντήσουν «στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εργάτες».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

