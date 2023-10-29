Σούνακ και Μακρόν επιμένουν στην ανάγκη να φθάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τη διοχέτευση της βοήθειας στη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

"Οι ηγέτες τόνισαν τη σημασία να φθάσει επείγουσα ανθρωπιστική υποστήριξη μέσα στη Γάζα. Συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού στις προσπάθειες να φθάσουν καίριας σημασίας τρόφιμα, καύσιμα, νερό και φάρμακα σε εκείνους που τα χρειάζονται, και να βγουν οι ξένοι υπήκοοι" από τη Γάζα, δήλωσε εκπρόσωπος του Σούνακ.

"Εξέφρασαν την κοινή ανησυχία τους για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα στη Δυτική Όχθη" και συμφώνησαν στην ανάγκη να μην παραβλεφθεί "το μακροπρόθεσμο μέλλον της περιοχής, ιδιαίτερα η ανάγκη για μια λύση δύο κρατών".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.