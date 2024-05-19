Γενοκτονία Ποντίων: Τελετή στη μνήμη των 353.000 θυμάτων πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Τελετή στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η τελετή έγινε παρουσία, του υφυπουργού Εσωτερικών Ευστάθιου Κωνσταντινίδη που παρέστη ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής κυβέρνησης, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Απόστολου Τζιτζικώστα, του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στυλιανού Αγγελούδη, εκπροσώπων της πολιτικής και στραιιωτικής ηγεσίας και Ποντιακών Ομοσπονδιών, Συλλόγων και φορέων.

«Για μας, για τη γενιά μου, τα θύματα αυτά δεν είναι μακρινοί πρόγονοί μας, είναι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Ο ξεριζωμός δεν είναι μία απόμακρη ιστορία, είναι οι αφηγήσεις τους, αυτές που ακούσαμε μέσα στους λυγμούς από τα στόματά τους. Γι' αυτό για εμάς η υπεράσπιση της αλήθειας, η απόδοση τιμής, είναι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Όπως είναι μεγάλη η ευθύνη μας να μεταδώσουμε την αλήθεια αυτή και στις επόμενες γενιές και ας γίνει η υπεράσπιση των παθών των Ποντίων, υπεράσπιση της ειρήνης για όλο τον κόσμο. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα δεν μισούν κανέναν, όμως δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω από τα ελληνικά μας δίκαια», δήλωσε μεταξύ άλλων, μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Ευστάθιος Κωνσταντινίδης.

«Είμαστε σήμερα εδώ και φέτος για να τιμήσουμε τη μνήμη των 353.000 ψυχών που σφαγιάστηκαν κατά τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά και για να εκπέμψουμε ένα ηχηρό μήνυμα , ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια με όλες μας τις δυνάμεις να διεκδικούμε την καθολική αναγνώριση της γονοκτονίας των Ποντίων», επεσήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης τόνισε πως «σήμερα είναι ημέρα μνήμης και θλίψης. Εκατόν πέντε χρόνια πριν τερματίστηκε με έναν τρόπο τραγικό και απαράδεκτο η υπερχιλιετής παρουσία των Ελλήνων του Πόντου. Οι προσπάθειες για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας δεν πρέπει να σταματήσουν ποτέ. Συνεχίζουμε γιατί πρέπει να μείνει στη μνήμη όλων μας αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα», είπε.

Στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων κατέθεσαν στεφάνια, μεταξύ άλλων, ως εκπρόσωπος του προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης ο υφυπουργός Εσωτερικών Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης, ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος ως εκπρόσωπος του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στυλιανός Αγγελούδης, ο γενικός πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, η Ζωή Τσαρούχα ως εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ», εκ μέρους του πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα ο επίτιμος πρόξενος Σαργκί Σταγκαζιάν, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Θεσσαλονίκης, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Παύλος Γαλγαλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος Αντώνης Οραήλογλου, ενώ στεφάνια κατατέθηκαν από εκπροσώπους των κυβερνητικών και τοπικών Αρχών, εκπροσώπους Ποντιακών Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Φορέων και Παλιννοστούντων, καθώς και εκπροσώπους Νομικών Προσώπων.

Στην εκδήλωση ακούστηκε ηχηρά η λέξη «Αθάνατοι», ενώ στη συνέχεια ήχησε με τη συνοδεία της λύρας ο ύμνος στον Πόντο από τον Αρσένιο Ορφανίδη.

Νωρίτερα της εκδήλωσης τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας και ακολούθως ομιλία από την πρώην περιφερειακή σύμβουλο και υποψήφια ευρωβουλευτή, Βούλα Πατουλίδου.

«Το ποντιακό ζήτημα είναι μία ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί. Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει το αδίκημα της γενοκτονίας που διαπράχθηκε εις βάρος των Ποντίων. Η μνήμη δεν αποτελεί για μας μόνο δικαίωμα. Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση αυτοσυνειδησίας», επεσήμανε μεταξύ άλλων, η κ. Πατουλίδου.

Οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιούνται σήμερα και στις έδρες των υπόλοιπων περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το μεσημέρι, στην Πλατεία Αριστοτέλους, θα πραγματοποιηθεί, στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τουρνουά σκάκι σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής και τον Σκακιστικό Όμιλο Πολίχνης. Θα συμμετέχουν 200 σκακιστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών η πρωταθλήτρια Ελλάδος Στεφανίδη Μαρία 'Αννα και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Αβραμίδου Αναστασία καθώς και πλήθος κορυφαίων σκακιστών. Αργά το απόγευμα θα διεξαχθεί ειρηνική πορεία από ποντιακούς συλλόγους προς το τουρκικό προξενείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

