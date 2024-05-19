Η Ουκρανία εξαπέλυσε 9 αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS κατά της Κριμαίας και τουλάχιστον 60 drones κατά περιοχών στη Ρωσία, ενώ ουκρανική επίθεση με drones υποχρέωσε τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία διυλιστηρίου πετρελαίου στη νότια Ρωσία, δήλωσαν σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι.

Η αντιαεροπορική άμυνα των ρωσικών δυνάμεων κατέρριψε τους 9 ATACMS που εξαπολύθηκαν κατά της Κριμαίας (σ.σ. ουκρανική χερσόνησος που έχει προσαρτήσει η Ρωσία), όπως και τα 57 drones που εξαπολύθηκαν κατά της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία και 3 drones που εξαπολύθηκαν κατά της περιφέρειας Μπέλγκοροντ επίσης στη ρωσική επικράτεια, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι 6 drones έπεσαν στο έδαφος διυλιστηρίου πετρελαίου στη Σλαβιάνσκ στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ μετέδωσε ότι η λειτουργία του διυλιστηρίου διακόπηκε μετά την επίθεση. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε παράλληλα επικαλούμενο Ρώσους αξιωματούχους ότι δεν προκλήθηκαν πυρκαγιές στο διυλιστήριο από την επίθεση.

Το διυλιστήριο στη Σλαβιάνσκ είναι ένα ιδιωτικό εργοστάσιο με δυνατότητες παραγωγής 4 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου το χρόνο, περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Η Ρωσία ανέφερε αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων στο έδαφός της από τότε που οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν ένα νέο μέτωπο στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δημιουργεί εκεί μια ουδέτερη ζώνη για να προστατεύσει τη χώρα από τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη Ρωσία, δημιουργούν τον κίνδυνο να πυροδοτηθεί ένας ευρύτερος πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, αν η Ουκρανία κάνει χρήση δυτικών όπλων.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Σταρίτσια, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, και ότι νίκησαν ουκρανικές μονάδες κατά μήκος του μετώπου, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας Σούμι.

Ουκρανία: Κατέρριψε 37 ρωσικά drones

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας κατέρριψαν και τα 37 drones που εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της χώρας οι ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

«Ως αποτέλεσμα της αντιαεροπορικής μάχης, και τα 37 'Σάχεντ' καταρρίφθηκαν στο Κίεβο, την Οδησσό, το Μικολάιφ, το Σούμι, την Βινίτσια, το Ζιτόμιρ, το Τσερκάσι και περιοχές της Χερσώνας» δήλωσε.

Ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανέφερε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι 20 drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Οδησσού.

«Διοικητικό κτίριο στην περιοχή της Οδησσού καταστράφηκε από τα συντρίμμια που έπεσαν. Στην Οδησσό, τα συντρίμμια έπεσαν σε αυλή σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί» διευκρίνισε.

Ο στρατός ή οι αρχές δεν ανέφεραν απώλειες ή ζημιές σε άλλες περιοχές.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές.

