Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στο Μιλάνο ένας 37χρονος Αλγερινός, ο οποίος καταζητούνταν για τρομοκρατική δράση και διασύνδεση με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι άνδρες της ιταλικής αστυνομίας τον εντόπισαν στο μετρό της ιταλικής συμπρωτεύουσας και, όταν του ζήτησαν να δείξει τα χαρτιά του, ο άνδρας φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» και προσπάθησε να βγάλει από το σακίδιό του μαχαίρι με λάμα δώδεκα εκατοστών.

Ο τριάνταεπτάχρονος Αλγερινός, μεταφέρθηκε στις φυλακές Σαν Βιτόρε της ιταλικής συμπρωτεύουσας και πρόκειται να απελαθεί στην Αλγερία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, το απόγευμα, συναγερμός σήμανε και στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο. Ένας Αιγύπτιος 29 ετών, αισθάνθηκε άσχημα ενώ βρισκόταν σε αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Παρίσι με προορισμό το Κάϊρο. Το προσωπικό ζήτησε από τον νεαρό Αιγύπτιο να υπογράψει ειδικό χαρτί, με το οποίο εξέφραζε την συγκατάθεσή του για χορήγηση σειράς φαρμάκων. Δίπλα όμως από την υπογραφή του έγραψε στα αγγλικά και την φράση «αγαπώ τον Αλάχ».

Οι αεροσυνοδοί πληροφόρησαν το πιλότο, ο οποίος άλλαξε το σχέδιο πτήσης και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας. Στον διάδρομο προσγείωσης είχαν φθάσει στο μεταξύ και επίλεκτοι σκοπευτές. Τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για τρομοκράτη, αλλά ο κυβερνήτης του αεροσκάφους απαίτησε ο συγκεκριμένος άνδρας να μεταβεί στο Κάιρο με διαφορετική πτήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

