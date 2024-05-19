ΗΠΑ: Εξαφανίστηκε το 1968 σε ηλικία 25 ετών και φέτος έμαθε η οικογένειά της τι έχει συμβεί

Ήταν το 1968, όταν η 25χρονη Μέρι Τζένκινς εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Γουίντσεστερ των ΗΠΑ. Η Μέρι, ήταν παντρεμένη και είχε έναν γιο 2 ετών, ενώ είχε χάσει πρόσφατα μια κόρη έξι μηνών από πνευμονία. Μια μέρα, ενώ η μικρότερη αδερφή της κρατούσε τον γιο της και ο άντρας της ήταν στη δουλειά, η Τζένκινς εξαφανίστηκε, χωρίς να αφήσει πίσω της κάποιο σημείωμα. Κανένα τηλεφώνημα. Η οικογένειά της, αν και την έψαχνε για χρόνια, δεν την βρήκε ποτέ ούτε της μίλησε ξανά. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβη εκτός, όπως είπε η οικογένειά της, ότι προφανώς είχε φύγει με τον πρώην σύζυγο μιας άλλης αδερφής της.

Στα τέλη του περασμένου έτους, σε μία παραλία κοντά στον Άγιο Αυγουστίνο οικοδόμοι εντόπισαν θαμμένο σε μικρό βάθος το άψυχο σώμα μίας γυναίκας. Τότε, ο ανακριτής ανθρωποκτονιών στη Φλόριντα επικοινώνησε με τα μέλη της οικογένειας της για να λάβει δείγμα DNA ώστε να δουν αν πρόκειται για εκείνη. Ο ερευνητής πήρε δείγματα DNA από μέλη της οικογένειας και τον Ιανουάριο επιβεβαιώθηκε ότι, σχεδόν 56 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, η Τζένκινς είχε βρεθή νεκρή.

Ένας ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία το 1985, αν και δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου επειδή το σώμα της είχε αποσυντεθεί.

Η οικογένεια της Τζένκινς συχνά αναρωτιόταν αν ήταν ακόμα ζωντανή, με την εξαφάνισή της να αποτελεί τακτικό θέμα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Το 1981, ο άντρας με τον οποίο πιθανόν να είχε φύγει από το Γουίντσεστερ, συνελήφθη για τη δολοφονία συγκατοίκου του στη Τζόρτζια και αργότερα καταδικάστηκε σε θάνατο. Οι αρχές τώρα αναρωτιούνται αν θα μπορούσε να την είχε σκοτώσει εκείνος.

Η Τζένκινς τον περασμένο μήνα θα έκλεινε τα 81. «Νόμιζα ότι ήταν ακόμα ζωντανή», είπε η μικρότερη αδερφή της Πατ, της οποίας το DNA χρησιμοποιήθηκε για να δουν αν ταιριάζει με το γενετικό δείγμα που πάρθηκε από το σώμα στη Φλόριντα. «Ήταν μια έκπληξη», είπε όταν έμαθε τη μοίρα της αδερφής της. «Αυτός είναι ένας απαίσιος τρόπος να πεθάνεις». Ως έφηβη, η Πατ έκανε babysitting στο μικρό παιδί της αδερφής της, τον μικρό Νόρμαν, όπως έκανε την ημέρα που εξαφανίστηκε η Μέρι.

Ο Νόρμαν Τζένκινς, γιος της Μέρι, είναι σήμερα 58 ετών.

Πηγή: skai.gr

