Με σφοδρότητα συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο κέντρο της Γάζας με τους ισραηλινούς στρατιώτες να προωθούνται συνεχώς σε νέες θέσεις ενισχύοντας τον έλεγχό τους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, απ’ όπου έφυγαν δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι προς νότο. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρο Ιωαννίδη είναι θέμα χρόνο να ξεκινήσουν οι ειδικές επιχειρήσεις ακόμα και σε κεντρικά στρατηγεία της Χαμάς. Την ίδια ώρα, οι μάχες συνεχίζονται και κάτω από το έδαφος με τους IDF να ανακοινώνουν πως χθες κατέστρεψαν 130 τούνελ.

IDF: Καταλάβαμε νέο προπύργιο της Χαμάς - Όπλα δίπλα από παιδικό δωμάτιο

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal κατέλαβαν ένα ακόμη προπύργιο της Χαμάς, γνωστό ως φυλάκιο 17, στη δυτική Τζαμπαλίγια μετά από 10 ώρες μάχης.Όπως υποστηρίζουν, οι στρατιώτες πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στο προπύργιο, οι οποίοι βρίσκονταν και «υπέργεια και σε υπόγεια διαδρομή στην περιοχή».

Σύμφωνα με τους IDF, δεκάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών. Τα στρατεύματα εντόπισαν πολλά όπλα και αποκάλυψαν φρεάτια και σήραγγες, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρισκόταν δίπλα σε ένα νηπιαγωγείο που οδηγούσε σε μια «εκτεταμένη υπόγεια διαδρομή».Τα στρατεύματα βρήκαν επίσης «σημαντικά» σχέδια μάχης της Χαμάς στο φυλάκιο 17, προσθέτουν οι IDF και υπογραμμίζουν ότι και η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πλήγματα κατά εκατοντάδων στόχων στη Λωρίδα της Γάζας χθες.

IDF says troops of the Nahal Brigade captured a Hamas stronghold known as outpost 17 in west Jabaliya, after 10 hours of fighting. The IDF says the soldiers battled Hamas and Islamic Jihad operatives in the site, who were both "above ground and in an underground route in the… pic.twitter.com/m5GK18JBwM — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 9, 2023

Παράλληλα, εντόπισαν μια εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης όπλων της Χαμάς μέσα σε ένα συγκρότημα κατοικιών, ακριβώς δίπλα από ένα παιδικό υπνοδωμάτιο. Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν μια εγκατάσταση κατασκευής και αποθήκευσης όπλων της Χαμάς που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και αποθήκευση UAV και όπλων, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Η τοποθεσία βρίσκεται σε ένα συγκρότημα κατοικιών, σε κοντινή απόσταση από σχολεία στο κέντρο της γειτονιάς Sheikh Radwan στη βόρεια Γάζα. Στο συγκρότημα, τα εκρηκτικά και τα επιχειρησιακά σχέδια της Χαμάς βρέθηκαν ακριβώς δίπλα σε ένα παιδικό υπνοδωμάτιο.

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τριήμερη ανθρωπιστική εκεχειρία

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για τριήμερη ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 12 ομήρων που κρατά η Χαμάς, όπως αναφέρουν δύο αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, ένας από τα Ηνωμένα Έθνη και ένας διπλωμάτης από τη Δύση, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press.Σε χθεσινές του δηλώσεις ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός αν δεν προηγηθεί η απελευθέρωση των ομήρων που πήρε η Χαμάς

Η συμφωνία θα επιτρέψει περισσότερη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων ποσοτήτων καυσίμων, να εισέλθει στην πολιορκημένη περιοχή δίνοντας μια ανάσα στους Παλαιστίνιους που βρίσκονται εκεί. Η διαμεσολάβηση γίνεται από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τον διπλωμάτη.

Ένας από τους Αιγύπτιους αξιωματούχους λέει ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Κάιρο με τον επισκέπτη αρχηγό της CIA και μια ισραηλινή αντιπροσωπεία. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι μεσολαβητές ολοκληρώνουν ένα προσχέδιο συμφωνίας.

Ανοίγει ξανά ο ανθρωπιστικός «διάδρομος»

Χθες Τετάρτη σχεδόν 50.000 κάτοικοί της εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας, πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Φεύγουν επειδή κατανοούν πως η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στον βορρά και πως η κατάσταση είναι πιο ασφαλής στον νότο», είπε χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος του Τσαχάλ Ντανιέλ Χαγκαρί, συμπληρώνοντας πως ο «διάδρομος» που από την 5η Νοεμβρίου ανοίγει για μερικές ώρες κάθε μέρα προς τη νότια Γάζα ώστε να μπορούν να αποχωρούν άμαχοι θα λειτουργήσει ξανά σήμερα, για τέσσερις με πέντε ώρες.

Οι άνθρωποι που έφυγαν από την 5η Νοεμβρίου είναι τουλάχιστον 72.000, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Μολαταύτα, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι εξακολουθούν να βρίσκονται βόρεια του Ουάντι Γάζα, ρέματος που διαπερνά τον θύλακα από ανατολή προς δύση, κι επικρατεί «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση», κατά το OCHA.

«Δίνουν αγώνα για να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες ποσότητες νερού και τροφής που χρειάζονται για την επιβίωσή τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υπερπληθυσμός

Αφού μπόρεσε να φθάσει στον νότο, όπου στοιβάζονται εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένοι σε τραγικές συνθήκες, η Όλα ελ Γουλ είπε πως η διαδρομή ήταν «τρομακτική»: «Ήμασταν τόσοι πολλοί (...) Κρατάγαμε λευκές σημαίες. Είναι αλήθεια πως φοβόμασταν», αφηγήθηκε.

Το σαββατοκύριακο, ο ΟΗΕ υπολόγιζε πως 1,5 εκατ. από τα 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί.

Η υπερπληθυσμός στα καταφύγια του διεθνούς οργανισμού, ιδίως η επιδείνωση των συνθηκών υγιεινής, είναι «μείζων ανησυχία», σύμφωνα με το OCHA. Κατά την ίδια πηγή, βασικά τρόφιμα πλέον «έχουν σχεδόν εξαντληθεί».

Η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο. Το OCHA κάνει λόγο για 756 φορτηγά από την 21η Οκτωβρίου, όταν εν μέρει ξανάνοιξε η διέλευση στη Ράφα προς και από την Αίγυπτο.

Ωστόσο χθες κανένας παλαιστίνιος τραυματίας, ούτε αλλοδαπός, ούτε πολίτης με διπλή υπηκοότητα δεν επιτράπηκε να περάσει στην Αίγυπτο μέσω της διέλευσης στη Ράφα, καθώς οι εσπευσμένες απομακρύνσεις τους διακόπηκαν για δεύτερη φορά από την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με παλαιστίνιο αξιωματούχο.

