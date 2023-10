Μακρόν: Συζητήσεις με Ελλάδα και Κύπρο για δημιουργία «ανθρωπιστικού συνασπισμού» για τη Γάζα Κόσμος 16:37, 27.10.2023 linkedin

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να οικοδομήσουν έναν "ανθρωπιστικό συνασπισμό" για τη Γάζα και είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με την Κύπρο και την Ελλάδα για αυτό