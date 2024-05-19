Ο κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο κρίθηκε χθες προφυλακιστέος από σλοβακικό δικαστήριο ως ύποπτος διαφυγής από τη χώρα.

Ο Σιντούλα, που εργαζόταν ως σεκιούριτι και είχε εκδώσει και ποιήματα, ήταν γνωστός στην περιοχή του ως ένας συμπαθής, αν και εκκεντρικός άνδρας, με πολιτικές απόψεις πολλές φορές αντικρουόμενες μεταξύ τους.

Όπως αναφέρει ο Guardian, άλλοτε εμφανίζεται να επαινεί φιλορωσική παραστρατιωτική ομάδα για την «ικανότητά της να ενεργεί χωρίς έγκριση από το κράτος», ενώ αργότερα υιοθετεί φιλο-ουκρανικές απόψεις, οι οποίες έγιναν όλο και πιο ισχυρές μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Συγχρόνως, σε προσωπικές του συνομιλίες, ο Σιντούλα εκφράζει ρατσιστικές απόψεις για τους Ρομά στη Σλοβακία, δημοφιλές θέμα μεταξύ των ακροδεξιών κομμάτων της χώρας.

Γείτονές του μαρτυρούν ότι φαινόταν θυμωμένος για τις αυξανόμενες επιθέσεις στην ελευθερία του λόγου υπό την ηγεσία του Φίτσο, θέμα που απασχολεί πολύ τη σλοβακική αριστερή αντιπολίτευση.

Η απόπειρα δολοφονίας την Τετάρτη έβγαλε στο φως το βαθιά πολωμένο πολιτικό περιβάλλοντος στη χώρα.

«Γινόμαστε τώρα πραγματικά η μαύρη τρύπα της Ευρώπης» σχολίασε καθηγητής Ιστορίας της Σλοβακίας, κάνοντας αναφορά σε σχόλιο της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαντλίν Όλμπράιτ, η οποία ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε τη φράση αυτή για τη Σλοβακία το 1997 μετά την απαγωγή του γιου του τότε προέδρου Κοβατς και τη δολοφονία βασικού μάρτυρα στην υπόθεση.

Η πολιτική βία είναι ένα ζοφερό φαινόμενο στην πρόσφατη ιστορία της Σλοβακίας, αλλά αυτή η τελευταία είναι μακράν η πιο σοβαρή.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες κοντά στον Φίτσο, έναν διχαστικό και λαϊκιστή πολιτικό που έχει επικριθεί για επιθέσεις σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ότι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την απόπειρα δολοφονίας του.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο της Σλοβακίας, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, συνέδεσε τις απόψεις του Φίτσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία με την απόπειρα δολοφονίας.

Από την επιστροφή του Φίτσο στην εξουσία, «η Σλοβακία βάδισε το μονοπάτι της ειρήνης και αυτό ήταν μια μεγάλη βοήθεια για την Ουγγαρία» είπε ο Όρμπαν. «Τώρα έχουμε χάσει αυτήν την υποστήριξη. Γνωρίζουμε ότι ο δράστης ήταν άτομο υπέρ του πολέμου» πρόσθεσε.

Ο Όρμπαν, γνωστός για τις θεωρίες συνωμοσίας, καλλιεργεί εδώ και μια δεκαετία μια σχέση με το Κρεμλίνο και έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Δύση πρέπει να σταματήσει να παρέχει υποστήριξη στην Ουκρανία.

Στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, υποστήριξε ότι η απόπειρα δολοφονίας εντάσσεται σε μια γεωπολιτική διαμάχη: «Δεν είναι αδικαιολόγητο να συνδέσει κανείς την απόπειρα δολοφονίας με τον πόλεμο» είπε.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ επαίνεσε τον προσκείμενο στο Κρεμλίνο Φίτσοο, υπονοώντας ότι στοχοποιήθηκε για τις απόψεις του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Φυσικά, έγινε στόχος. Υπάρχουν μόνο λίγοι σαν αυτόν στην Ευρώπη. Και πρέπει να φροντίσουν για την ασφάλειά τους» είπε.

Ο κύριος υποψήφιος του κόμματος της αντιπολίτευσης της Προοδευτικής Σλοβακίας για τις ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές, δήλωσε ότι οι ξένοι πολιτικοί δεν πρέπει να παραπληροφορούν τους πολίτες και δεν πρέπει να προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν το γεγονός.

Η απόπειρα δολοφονίας έχει επίσης εγείρει ερωτήματα για την αποτυχία των σλοβακικών υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ πυροδότησε φόβους σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι παρόμοια περιστατικά θα μπορούσαν να συμβούν εκεί.

Οι σλοβακικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αντανακλαστικά των δυνάμεων ασφαλείας. Πηγή ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πιάστηκαν στον ύπνο και ότι ο Σιντούλα δεν τους ήταν γνωστός.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την Πέμπτη ότι δέχθηκε απειλές μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου ομολόγου του.

Στο Βέλγιο, ο πρωθυπουργός Alexander De Croo κατήγγειλε στην αστυνομία ραδιοφωνικό παραγωγό που προέτρεψε τους ακροατές να «τον ρίξουν».

