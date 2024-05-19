Συνελήφθησαν πέντε Έλληνες, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις που αφορούν σε όπλα μετά από την εξιχνίαση των κλοπών και διαρρήξεων που διαπράχθηκαν σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα η χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 27.500 ευρώ, έπεσαν όμως στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ μετά την ανάλυση του τρόπου δράσης και την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης με τη συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Πρόκειται για τέσσερις υποθέσεις κλοπών-διαρρήξεων, οι οποίες διαπράχθηκαν σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Χανίων και Ρεθύμνης. Όπως προέκυψε τα συγκεκριμένα πρόσωπα, στις 15/05/2024 και 16/05/2024 είχαν διαπράξει τις παραπάνω κλοπές αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 12.500 ευρώ χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ.

Όλοι τους εντοπίσθηκαν από λιμενικούς του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κατά το χρόνο αποβίβασης τους από το πλοίο που εκτελούσε τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και έρευνα στο ΙΧΕ αυτοκίνητο που επέβαιναν κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχεθήκαν το σύνολο του χρηματικού ποσού που είχαν αφαιρέσει ,κοσμήματα, δύο όπλα και 202 φυσίγγια. Επίσης κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Χρήματα και κοσμήματα θα αποδοθούν στους κατόχους τους ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών με την προανάκριση να συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

