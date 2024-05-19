Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

«Λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2024», ο οποίος θα λάβει χώρα την Κυριακή 19-5-2024 και κατά τις ώρες 10.30΄έως 13.45΄ στην ακόλουθη διαδρομή:

«Αφετηρία Ακρόπολη – Δ. Αρεοπαγίτου, Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος – Ε.Ο. Αθηνών–Σουνίου έως συμβολή της με Λ. Αγ. Μαρίνας (αναστροφή) – Ε.Ο. Αθηνών–Σουνίου – Λ. Ποσειδώνος – Λ. Συγγρού – Αθανασίου Διάκου – Αρδηττού – Παναθηναϊκό Στάδιο – (αρχή σιρκουί της Αθήνας), Λ. Βασ. Κων/νου (έως Χίλτον) – Λ. Βασ. Σοφίας – Πανεπιστημίου – Αιόλου (Χαυτεία) – Σταδίου – Βασ. Γεωργίου Α΄ – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Συγγρού – Αθανασίου Διάκου – Αρδηττού – Παναθηναϊκό Στάδιο (Τέλος σιρκουί της Αθήνας Χ 10 στροφές) – Τερματισμός», θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αθηναίων, Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένη και Κρωπίας, ως ακολούθως:

Περιοχή Δήμου Αθηναίων:

Προσωρινή, σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) την Κυριακή 19-5-2024 και κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών από το Σάββατο 18-5-2024 και ώρα 22.00 έως την Κυριακή 19-5-2024 και ώρα 15.00 στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες, ως εξής:

• Λ. Βασ. Αμαλίας,σε όλο το μήκος της, και στα (2) δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό (διακοπή κυκλοφορίας κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄).

• Αρδηττού,σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό (διακοπή κυκλοφορίας κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄).

• Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό (διακοπή κυκλοφορίας κατά τις ώρες 06.00΄- 15.00΄).

• Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Σταδίου,σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αιόλου,στο τμήμα της μεταξύ της Πανεπιστημίου και της Σταδίου και στα (2) δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

• Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου),σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ακαδημίας,τμήμα της μεταξύ της Χ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας, και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Πλατεία Συντάγματος.

• Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου,στο τμήμα της μεταξύ της Ιουλιανού και της πλ. Ομονοίας, ρεύμα κίνησης προς πλ. Ομονοίας, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λ. Βασ. Όλγας,σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

• Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Συγγρού.

• Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Πλατεία Καραϊσκάκη (Δισκοβόλος).

• Πειραιώς,στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της πλ. Ομονοίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς πλ. Ομονοίας, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη ππαράλληλη οδό.

• Αθηνάς,στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της πλ. Ομονοίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λ. Βουλιαγμένης,στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου.

• Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Τιμολέοντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου.

• Λ. Βασ. Σοφίας,στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λ. Βασ. Κων/νου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Κων/νου.

• Λ. Βασ. Σοφίας,στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Κόμβος Ακρόπολης

• Ρ. Γκάλη στο τμήμα της μεταξύ της Προπυλαίων και κόμβο Ακρόπολης, καθώς και στις καθέτους αυτήςέως την πρώτη παράλληλη οδό.

Περιοχή Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αλίμου και Ελληνικού Αργυρούπολης:

Προσωρινή, σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) την Κυριακή 19-5-2024 στις κατωτέρω Λεωφόρους:

• Λ. Συγγρού, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα κατά τις ώρες 10.00΄-12.00΄.

• Λ. Ποσειδώνος, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα κατά τις ώρες 10.00΄-12.00΄.

• Λ. Ποσειδώνος, καθ’ όλο το μήκος της, και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα κατά τις ώρες 11.00΄-13.00΄.

• Λ. Συγγρού, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα κατά τις ώρες 11.00΄-13.00΄.

Περιοχή Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης & Κρωπίας:

Προσωρινή, σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) την Κυριακή 19-5-2024 και κατά τις ώρες 10.00΄-12.00΄ ως εξής:

• Στην Παραλιακή Λεωφόρο (Λ. Ποσειδώνος – Λ. Κων/νου Καραμανλή, Λ. Αθηνάς και Λ. Αθηνών – Σουνίου), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βήτα έως τη Λ. Αγίας Μαρίνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια :

Κινούμενα οχήματα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

• Από Πειραιά προς κέντρο πόλεως Αθηνών:

• Λ. Πειραιώς – Ιερά Οδό – Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ.

• Από Δυτική Αττική προς κέντρο πόλεως Αθηνών:

• Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

Από Βόρεια Αττική προς κέντρο πόλεως Αθηνών:

– Λ. Κηφισίας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ζαχάρωφ – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου κ.λπ. ή

– Λ. Κηφισίας – Λ. Αλεξάνδρας – Ιπποκράτους κλπ.

Από Νότια Αττική προς κέντρο πόλεως Αθηνών:

– Λ. Βουλιαγμένης – Ηλιουπόλεως και ακολούθως

Μέσω της οδού Ηλία Ηλιού – Λαγουμιτζή – Π. Τσαλδάρη – Κωσταντινουπόλεως κ.λπ. ή

Μέσω της οδού Φιλολάου – Μισούντος – Υμηττού – Ούλωφ Πάλμε – Γεωργίου Παπανδρέου – Ε. Κοκκινοπούλου – Λ. Αλίμου – Κατεχάκη κλπ.

Κινούμενα οχήματα από Πειραιά με προορισμό το Νοτιοανατολικό τμήμα της Αττικής:

Μέσω της Λ. Κηφισού και ακολούθως μέσω οδών και λεωφόρων με κατεύθυνση προς και μέσω της Λ. Βουλιαγμένης ή της Λ. Κατεχάκη-Αλίμου.

Κινούμενα οχήματα από Πειραιά με προορισμό το Βορ/κό τμήμα της Αττικής:

Μέσω της Λ. Κηφισού προς και μέσω της Αττικής Οδού.

Κινούμενα οχήματα με προορισμό το Νοτιοανατολικό τμήμα της Αττικής (Γλυφάδα – Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη κλπ.):

Μέσω της Λ. Βουλιαγμένης ή/και της Λ. Κατεχάκη–Αλίμου.

Περαιτέρω και λόγω των ταχυτήτων των συμμετεχόντων στον αγώνα ποδηλάτων, παρακαλούμε για την ασφάλεια όλων, πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (scooter) να μην εισέρχονται εντός της διαδρομής του αγώνα και να μην επιχειρούν την κάθετη διέλευση του οδοστρώματος της διαδρομής αυτού, ακολουθώντας τα σήματα και τις οδηγίες του Αστυνομικού προσωπικού, καθώς και των εθελοντών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στην ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Το πελοτόν θα εκκινήσει στις 10:30 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και μέσω της λεωφόρου Συγγρού θα φτάσει στην παραλιακή, κατευθυνόμενο προς την Αθηναϊκή Ριβιέρα (Παλαιό Φάληρο, Καλαμάκι, Άλιμο, Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη και Αγία Μαρίνα). Κάνοντας αναστροφή στην Αγία Μαρίνα, οι αθλητές θα επιστρέψουν από την ίδια διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας, μπαίνοντας στο σιρκουί μήκους 6,42 χλμ, στο οποίο θα πραγματοποιήσουν δέκα στροφές.

Το σιρκουί είναι αριστερόστροφο, ξεκινάει από το Παναθηναϊκό Στάδιο και περνάει διαδοχικά από Βασιλέως Κωνσταντίνου, Χίλτον, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Αιόλου, Σταδίου, Βασιλέως Γεωργίου, Αμαλίας, Συγγρού, Αθανασίου Διάκου και Αρδηττού, για να ολοκληρωθεί μπροστά στο .Καλλιμάρμαρο.

