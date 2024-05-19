Ερντογάν για 19η Μαΐου: Ξεκίνησε ο αγώνα μας για ανεξαρτησία ενάντια στην εχθρική κατοχή

Προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ερντογάν την Ημέρα Μνήμης Γενοκτονία των Ποντίων σε μήνυμα που απέστειλε για την 105 επέτειο της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης για τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τη 19η Μαΐου ως την «Ημερομηνία της ανεξαρτησίας του έθνους μας και του μέλλοντος που αναδύεται από κάθε γωνιά της χώρας μας ενάντια στην εχθρική κατοχή».

Το μήνυμα του Ερντογάν έχει ως εξής:

«Η 19η Μαΐου 1919, που ξεκίνησε ακριβώς πριν από 105 χρόνια στη Σαμψούντα και έστεψε με νίκη τον Εθνικό μας Αγώνα, είναι η ημερομηνία που στρώθηκε το πρώτο τούβλο στο χτίσιμο μιας ισχυρής Τουρκίας. Αυτή η ημερομηνία ήταν η σπίθα του πνεύματος της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος του έθνους μας που αναδύεται από κάθε γωνιά της χώρας μας ενάντια στην εχθρική κατοχή.

Το έθνος μας ξεκίνησε έναν ολοκληρωτικό αγώνα ύπαρξης αποκαλύπτοντας την αντίστασή του ενάντια στην αιχμαλωσία. Ξεκίνησε ο αγώνας για ύπαρξη, που ενσαρκώνονταν στις κραυγές είτε της ανεξαρτησίας είτε του θανάτου. Η δάδα της ανεξαρτησίας που έκαιγε στη Σαμψούντα εξαπλώθηκε σε όλη την Ανατολία μέσω της Αμάσειας, του Ερζερούμ, του Σίβα και στη συνέχεια της Άγκυρας.

Το πνεύμα της 19ης Μαΐου είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτού του έθνους. Σε αυτό το πνεύμα κρύβεται το νόημα του να στέκεσαι απέναντι στις δυσκολίες και να παλεύεις μαζί με επιμονή, πίστη και αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε τον αγώνα της χώρας μας για ανάπτυξη, μεγέθυνση και ενδυνάμωση παρά τις κάθε είδους πιέσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ενστερνιζόμενοι το πνεύμα, την ουσία, τις αρχές, τα ιδανικά και τους στόχους της 19ης Μαΐου. Εσείς, οι στρατιώτες του Αιώνα της Νέας Τουρκίας, πρέπει να προστατεύσετε την ιστορία σας και να παρουσιαστείτε με τέτοια συνείδηση ​​και αυτοπεποίθηση, να ενωθείτε μεταξύ σας και να αναπτύξετε τον νόμο της αδελφοσύνης μεταξύ σας.

Σας συγχαίρω, τη νεολαία μας και το αγαπημένο μας έθνος, για τη Μνήμη του Ατατούρκ, την Ημέρα Νεολαίας και Αθλητισμού στις 19 Μαΐου, και για άλλη μια φορά μνημονεύω με σεβασμό όλους τους ήρωες του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας, ιδιαίτερα τον Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ».

Πηγή: skai.gr

