Μακρόν: Θα είμαστε αδυσώπητοι απέναντι στον αντισημιτισμό

Η Γαλλία θα καταπολεμήσει με αποφασιστικότητα τον αντισημιτισμό, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας την αύξηση περιστατικών μίσους με στόχο τους εβραίους μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ και οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να σφυροκοπούν τη Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε έχουν καταγραφεί 1.159 αντισημιτικές πράξεις στη Γαλλία, τριπλάσιες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν. Μεταξύ αυτών, ήταν βανδαλισμοί με γκράφιτι που περιελάμβαναν σβάστικες ή αστέρια του Δαβίδ, προπηλακισμοί και επιθέσεις.

«Ο αντισημιτισμός επανεμφανίζεται… στον λόγο, στους τοίχους…», είπε ο Μακρόν και συμπλήρωσε: «Η Δημοκρατία δεν συμβιβάζεται και δεν πρόκειται να συμβιβαστεί. Θα είμαστε αδυσώπητοι απέναντι σε εκείνους που κουβαλούν τέτοιο μίσος».

Η εβραϊκή – όπως και η μουσουλμανική – κοινότητα στην Γαλλία είναι η πολυπληθέστερη στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν εντάσεις στη χώρα.

Εισαγγελείς διέταξαν έρευνα την προηγούμενη εβδομάδα για βίντεο στο οποίο διακρίνονται νεαροί να τραγουδούν συνθήματα εναντίον των εβραίων μέσα στο μετρό του Παρισιού.

Διερευνάται επίσης εάν δύο Μολδαβοί που ομολόγησαν ότι ζωγράφισαν αστέρια του Δαβίδ σε τοίχους κτιρίων στη γαλλική πρωτεύουσα ενήργησαν κατ’ εντολή κάποιου στο εξωτερικό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1 μετέδωσε προ ημερών ότι κάποιος στη Ρωσία ήταν ο υποκινητής αυτής της επιχείρησης. Η εφημερίδα Le Monde έκανε επίσης λόγο για φιλορωσικούς αυτοματοποιημένους λογαριασμούς (bots) στα κοινωνικά δίκτυα που προωθούν εικόνες με αντισημιτικό περιεχόμενο.

Στη Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς διχάζει τα αριστερά κόμματα και όχι μόνο. Είναι χαρακτηριστικό πως το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» αρνήθηκε να συμμετάσχει στην πορεία αποδοκιμασίας του αντισημιτισμού που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή αφότου η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» ανακοίνωσε πως θα δώσει το παρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

