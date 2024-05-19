Αυξημένες κατά 20,9% σε αξία οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών

Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών το α' τρίμηνο του 2024, με την αξία τους να αυξάνεται κατά 5,8% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS.

Αυξημένη 24,5% είναι και η μέση τιμή πώλησης κατά μονάδα βάρους σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Ωστόσο, πτώση 15% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές σε όγκο, φτάνοντας τους 458.557 τόνους έναντι των 539.671 τόνων το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το διάστημα Ιανουάριου-Μαρτίου 2024 οι αποστολές λαχανικών αυξήθηκαν κατά 3,5% σε όγκο σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2023, ενώ η αξία παρουσίασε οριακή αύξηση (0,3%), αγγίζοντας τα 93,83 εκατ. ευρώ.

Στα φρούτα, ο όγκος των εξαγωγών μειώθηκε κατά 18,7% αλλά παρουσιάστηκε αύξηση 7,2%, φτάνοντας τους 365.185 τόνους και τα 422,1 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης που παρουσίασε η μεσοσταθμική τιμή κατά 31,9%.

Όπως προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο του 2024 παρατηρήθηκε μια μείωση των εξαγωγών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 κατά -18,2%. Όμως οι μεσοσταθμικές τιμές εξαγωγής είναι βελτιωμένες κατά 30,69% έναντι του ίδιου διαστήματος του περασμένου έτους.

Υποτονική ήταν η αγορά το Φεβρουάριο μιας και οι εξαγωγές μειώθηκαν 11,5% σε όγκο, ενώ αυξήθηκε 23,6% η μεσοσταθμική τιμή, συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2024.

Τέλος τον Μάρτιο λόγω και του κλεισίματος της διόδου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών 15,1% σε όγκο, ενώ αυξήθηκαν κατά 20,4% μεσοσταθμικά οι τιμές μονάδος.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το υψηλό κόστος παραγωγής και εμπορίου διακίνησης φρούτων και λαχανικών «έχει μεν ελαφρώς βελτιωθεί όμως παραμένει πολύ υψηλό μη συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας» και πρόσθεσε «Παρά την διόγκωση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, το ισοζύγιο των αγροτικών μας εξακολουθεί να παρουσιάζει πλεόνασμα 205,804 εκατ. ευρώ».

Οι εισαγωγές

Αντίθετα, ανησυχητικά είναι τα στοιχεία όσον αφορά τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών.

Κατά τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους εισήχθησαν περισσότερα φρούτα και λαχανικά +17,1% σε όγκο και κατά 20,9% σε αξία, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2023 «ανατρέποντας τις τάσεις των δύο προηγουμένων ετών συμβάλλοντας στον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου» σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του «είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να εγκαταλειφθούν καλλιέργειες και να υποκατασταθεί η τροφοδοσία της εφοδιαστικής αλυσίδας από εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών χαμηλού κόστους που δεν τηρούν απαιτήσεις που ζητούνται από τους ευρωπαίους παραγωγούς (φυτουγειονομικά, κοινωνικά, πρότυπα ποιότητας κ.α) αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελληνική Πολιτεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

