Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το απρόβλεπτο στοιχείο στα «αιώνια» ντέρμπι

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ένα ντέρμπι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, που δεν... ξέρει τι πάει να πει φαβορί και πιθανότητες.  

Με το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας «πέφτει» η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος, αυτό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός πως οι δύο ομάδες δεν διεκδικούν τον τίτλο, μόνο αδιάφορο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το παιχνίδι.

Καταρχάς επειδή κανένα ντέρμπι «αιωνίων» δεν είναι αδιάφορο για τους φιλάθλους των δύο πλευρών, αλλά πέρα από αυτό στο γήπεδο της Λεωφόρου θα κριθεί το ποιος θα τερματίσει στην τρίτη θέση και κατά συνέπεια θα πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League

Πηγή: paopantou.gr

