Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι συμμερίζεται στις ανησυχίες της Νότιας Κορέας για την ενισχυόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας.

Ο Μπλίνκεν και ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών Παρκ Τζιν συζήτησαν επίσης τη μεταξύ τους συνεργασία για την εφαρμογή της λεγόμενης διευρυμένης στρατηγικής αποτροπής για την αντιμετώπιση απειλών από τη Βόρεια Κορέα και την περαιτέρω στρατηγική συνεργασία με την Ιαπωνία.

Η διήμερη επίσκεψη του Μπλίνκεν στη Νότια Κορέα είναι η πρώτη Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών μέσα σε δυόμισι χρόνια και εντάσσεται στην ευρύτερη περιοδεία του στην Ασία που θα περιλαμβάνει και στάση στην Ινδία. Πριν επισκεφθεί την Ιαπωνία βρέθηκε στη Μέση Ανατολή.

«Σε ό,τι αφορά τη στήριξη που ίσως προσφέρει η Ρωσία στη ΛΔΚ (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας) αυτό είναι κάτι που παρακολουθούμε πολύ, πολύ στενά», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας.

«Έχουμε πραγματικές ανησυχίες για την όποια στήριξη προς τα βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα της Βόρειας Κορέας, για την πυρηνική της τεχνολογία, για την δυνατότητες εκτόξευσης στο διάστημα», δήλωσε. «Εργαζόμαστε…για να ταυτοποιήσουμε, να αποκαλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει αυτές τις προσπάθειες».

Οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία έχουν καταδικάσει αυτό που λένε ότι είναι ροή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, λέγοντας ότι οι μεταφορές φορτίων από το απομονωμένο κράτος προς τη Ρωσία αποτελούν απόδειξη γι’ αυτό. Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία έχουν διαψεύσει τις όποιες συμφωνίες για όπλα, αν και οι ηγέτες τους δεσμεύθηκαν σε στενότερη στρατιωτική συνεργασία όταν συναντήθηκαν τον Σεπτέμβριο στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Ο Μπλίνκεν χαρακτήρισε τη σχέση αυτή «αμφίδρομη». Η Βόρεια Κορέα προσφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Ρωσία για να τον χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της με τη Ουκρανία ενώ η Ρωσία με τη σειρά της προσφέρει τεχνική στήριξη για να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να σημειώσει πρόοδο σε στρατιωτικό επίπεδο, δήλωσε.

Ο Μπλίνκεν έφθασε στη Νότια Κορέα χθες από την Ιαπωνία. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στην ανατολική Ασία εντείνουν τη συνεργασία για τη Βόρεια Κορέα, που αναπτύσσει τα πυρηνικά της όπλα και πυραύλους, αγνοώντας τα ψηφίσματα του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ήδη οι τρεις χώρες μας λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της κοινής μας απάντησης μέσω του διαμοιρασμού σε πραγματικό χρόνο στοιχείων προειδοποίησης για πυραύλους της, τριμερών αμυντικών ασκήσεων και προσπαθειών για την αντιμετώπιση των κακόβουλων κυβερνοενεργειών της ΛΔΚ», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Ο Παρκ δήλωσε ότι η Κίνα έχει εποικοδομητικό ρόλο να διαδραματίσει αναφορικά με τις εντάσεις που δημιουργούν οι σχέσεις μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, λέγοντας ότι αυτές δεν είναι προς το συμφέρον του Πεκίνου.

Ο Παρκ δήλωσε επίσης μετά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών καλούν τη Βόρεια Κορέα να ακυρώσει το σχέδιο εκτόξευσης κατασκοπευτικού δορυφόρου. Η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να εκτοξεύσει κατασκοπευτικό δορυφόρο, αφού απέτυχε δύο φόρες φέτος να θέσει έναν σε τροχιά. Η Νότια Κορέα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Βόρεια Κορέα είναι στις τελικές φάσεις της προετοιμασίας για μια εκτόξευση αφού προφανώς έλαβε τεχνική βοήθεια από τη Ρωσία.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επίσης συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων του Μπλίνκεν με υψηλόβαθμους Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους σήμερα, και ειδικότερα με τον πρόεδρο Γουν Σουκ-γιολ. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τον ευχαρίστησε για την «δέσμευση της Δημοκρατίας της Κορέας να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες της Γάζας».

Νωρίτερα σήμερα, συναντήθηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τσο Ταε-γιονγκ, χαιρετίζοντας τη δέσμευση της Σεούλ να βοηθήσει την Ουκρανία. Οι δύο αξιωματούχοι καταδίκασαν την αποστολή από την Πιονγκγιάγνκ όπλων στη Ρωσία για τη στήριξη της πολεμικής της προσπάθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

