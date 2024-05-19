Δεν εννοείται να υπάρχει πραγματική σχέση φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία, χωρίς να αναγνωριστεί η γενοκτονία σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού από τη σύγχρονη Τουρκία, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, σε δήλωση του μετά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο για τα θύματα της Γενοκτονίας, στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

«Έχει αργήσει πάρα πολύ η αναγνώριση της Γενοκτονίας σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού από όλη τη διεθνή κοινότητα και ειδικά από τη γείτονα χώρα μας. Κατά τη γνώμη μου δεν εννοείται να υπάρχει πραγματική, ουσιαστική, βαθιά σχέση φιλίας και καλής γειτονίας, χωρίς να αναγνωριστεί αυτό το έγκλημα από τη σύγχρονη Τουρκία» είπε ο κ. Κασσελάκης.

Δεσμεύτηκε ότι θα θέτει το ζήτημα σε όλες τις διεθνείς επαφές του και σημείωσε: «Όπως έχω δεσμευτεί και για τις γερμανικές αποζημιώσεις, δεσμεύομαι ότι στη διεθνή παρουσία μου, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ως μελλοντικός πρωθυπουργός, αυτό το ζήτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αναδεικνύω, θα το διεκδικώ για όλους τους Ελληνες μέχρι τέλους. Γιατί είναι ελληνικό θέμα δεν είναι θέμα μόνο των Ελλήνων του Πόντου».

Ακολούθως έθεσε το θέμα της προστασίας των χριστιανικών μνημείων στην Τουρκία, λέγοντας: «Πρέπει τα χριστιανικά μνημεία, και ειδικά στη γείτονα χώρα, να τα σεβόμαστε όλοι και να τα σέβονται επίσης και εκείνοι».

Εξέφρασε τη συγκίνηση του για τη σημερινή Ημέρα Εθνικής Μνήμης και τόνισε: «Είμαι βαθιά συγκινημένος για τη σημερινή μέρα. Στην Αριστερά η αδικία μας αγγίζει πολύ βαθιά.Αυτή η Γενοκτονία, που έγινε πριν ,κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπορεί να ξεχαστεί.

Έχουμε ευθύνη ως Πολιτεία να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή για τις εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που δολοφονήθηκαν, για τις οικογένειες που εκτοπίστηκαν. Και το βασικό είναι εμείς πώς θα γίνουμε μία καλύτερη χώρα. Πώς θα γίνουμε μία χώρα η οποία βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό στη μνήμη αυτών των ανθρώπων.

Και όταν είδα σήμερα τον μικρό Αρσένη Ορφανίδη, που τραγούδησε με την ποντιακή λύρα, θέλω να σας πω ότι αυτό το παιδί δικαιούται και αξίζει να μεγαλώσει και να διαπρέψει σε μία σύγχρονη Ελλάδα και να έχει μαζί του μία κυβέρνηση η οποία θα κρατήσει τη μνήμη των προγόνων ζωντανή. Αθάνατοι».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποδέχθηκε την πρόταση να επισκεφθεί τον Δεκαπενταύγουστο, την ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου.

Πηγή: skai.gr

