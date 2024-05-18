Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και πρόσκαιρα στη Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν αυξημένες κυρίως στη δυτική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και στο Αιγαίο από βόρειες 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 31 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 24 με 27 και τοπικά στην Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και πρόσκαιρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όβροι κυρίως στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ οι οποίοι το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στην Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από νωρίς το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στα ανατολικά νοτιοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στα ανατολικά νοτιοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι πρόσκαιρα νοτιοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και βαθμιαία βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν αυξημένες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά μεταβλητοί 3 με 4, στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 28 με 30 και κατά τόπους, κυρίως στα δυτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 24 με 27, στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

