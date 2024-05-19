Δεν κινδύνευει πλέον η ζωή του Φίτσο, λέει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σλοβακίας

Δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται ακόμη σοβαρή, δήλωσε την Κυριακή ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονική απόπειρα σε βάρος του που συγκλόνισε τη χώρα και όλη την Ευρώπη.
«Είμαστε πια λίγο πιο ήρεμοι» δήλωσε ο Ρόμπερτ Καλινάκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Φίτσο στην πόλη Μπάσκα Μπιστρίτσα.
Ο 59χρονος Σλοβάκος πρωθυπουργός δέχθηκε τέσσερις σφαίρες σε μια επίθεση που σήμανε συναγερμό για το κλίμα πόλωσης που επικρατεί στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης με πληθυσμό μόλις 5,4 εκατ. κατοίκους.
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υποβλήθηκε σε δίωρη χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανάρρωσή του.
Η αστυνομία της Σλοβακίας απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος άνδρα, ο οποίος χθες κρίθηκε προφυλακιστέος από σλοβακικό δικαστήριο.
Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Σλοβακίας διέταξε την κράτηση του υπόπτου, αφού οι εισαγγελείς έκριναν ότι ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να διαφύγει ή να διαπράξει άλλα εγκλήματα εάν αφεθεί ελεύθερος. Ο ύποπτος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Ο άνδρας, ο οποίος κατονομάστηκε από τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ως ο 71χρονος ποιητής Γιουράι Σίντουλα, πυροβόλησε την Τετάρτη τον Σλοβάκο πρωθυπουργό.
Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 71χρονος είναι πρώην σεκιούριτι σε εμπορικό κέντρο και συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.