Δεν κινδύνευει πλέον η ζωή του Φίτσο, λέει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σλοβακίας

Δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται ακόμη σοβαρή, δήλωσε την Κυριακή ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονική απόπειρα σε βάρος του που συγκλόνισε τη χώρα και όλη την Ευρώπη.

«Είμαστε πια λίγο πιο ήρεμοι» δήλωσε ο Ρόμπερτ Καλινάκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Φίτσο στην πόλη Μπάσκα Μπιστρίτσα.

Ο 59χρονος Σλοβάκος πρωθυπουργός δέχθηκε τέσσερις σφαίρες σε μια επίθεση που σήμανε συναγερμό για το κλίμα πόλωσης που επικρατεί στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης με πληθυσμό μόλις 5,4 εκατ. κατοίκους.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υποβλήθηκε σε δίωρη χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή, η οποία αύξησε τις ελπίδες για ανάρρωσή του.

Η αστυνομία της Σλοβακίας απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος άνδρα, ο οποίος χθες κρίθηκε προφυλακιστέος από σλοβακικό δικαστήριο.

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Σλοβακίας διέταξε την κράτηση του υπόπτου, αφού οι εισαγγελείς έκριναν ότι ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να διαφύγει ή να διαπράξει άλλα εγκλήματα εάν αφεθεί ελεύθερος. Ο ύποπτος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο άνδρας, ο οποίος κατονομάστηκε από τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ως ο 71χρονος ποιητής Γιουράι Σίντουλα, πυροβόλησε την Τετάρτη τον Σλοβάκο πρωθυπουργό.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο 71χρονος είναι πρώην σεκιούριτι σε εμπορικό κέντρο και συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών.

