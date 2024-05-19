Λογαριασμός
Survivor 2024: Νέα εβδομάδα με νέες προκλήσεις - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό 

Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τη Δώρα να χάνει στη μονομαχία γνωρίζοντας πως θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία να αγωνιστεί για την παραμονή της. 

survivor

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει με μία σημαντική ανακοίνωση, πώς επηρεάζει τους παίκτες;

Οι All Stars του τουρκικού Survivor επιστρέφουν στο στίβο μάχης για τον πρώτο αγώνα ασυλίας.

survivor

Μπλε και Κόκκινοι διεκδικούν με πάθος τη νίκη. Η μία ομάδα όμως έχει να επιλύσει ένα σημαντικό εσωτερικό πρόβλημα...

survivor

Στο Συμβούλιο του νησιού ακούγονται για πρώτη φορά ζητήματα που δεν είχαν βγει στην επιφάνεια μέχρι σήμερα...

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
 

Πηγή: skai.gr

