Αγία Βαρβάρα: Ρομά, γνώριμος των Αρχών, φαίνεται πως ήταν ο στόχος της χειροβομβίδας

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ρομά, που ήταν είναι γνώριμος της αστυνομικών αρχών, φαίνεται πως ήταν ο στόχος της χειροβομβίδας που εξερράγη στις 6 το πρωί το πρωί της Κυριακής στην Αγία Βαρβάρα.

Οι Αρχές συλλέγουν πληροφορίες από βίντεο και όπως φαίνεται ο δράστης έφτασε στο σημείο με μηχανή. Φορώντας κράνος πέταξε τη χειροβομβίδα και στη συνέχεια διέφυγε.

Η Άμεση Δράση ενημερώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής για έκρηξη στην οδό Πύργου στην Αγία Βαρβάρα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο εντόπισε υπολείμματα χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, περόνη και δύο κάλυκες.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές σε τέσσερα με πέντε σταθμευμένα οχήματα.

