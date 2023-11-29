Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα την έκτη ομάδα ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα.

Η Χαμάς απελευθέρωσε απόψε 14 ομήρους τους οποίους παρέδωσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, επιβεβαίωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας απελευθέρωσε 10 ισραηλινούς ομήρους, συμπεριλαμβανομένων πέντε εφήβων.

Ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διευκρίνισε πως τέσσερις εξ αυτών έχουν διπλή υπηκοότητα: τρεις με γερμανική, ένας με ολλανδική και ένας με αμερικανική.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), επίκειται η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων: 14 γυναικών και 16 ανηλίκων.

Εκτός του πλαισίου συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, η Χαμάς άφησε επίσης ελεύθερους τέσσερις Ταϊλανδούς.

Νωρίτερα σήμερα, είχε απελευθερώσει δύο Ρωσοϊσραηλινές ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για «την υποστήριξη του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν στο παλαιστινιακό ζήτημα».

Hamas footage showing two hostages being transferred to medical authorities. The crowd praises Hamas during the handover. pic.twitter.com/7VAx4EjJcq — Joe Truzman (@JoeTruzman) November 29, 2023

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο Ρωσο-ισραηλινών:

Πρόκειται για την 50χρονη Ελένα Τρουπάνοφ και την 73χροβνη Ιρίνα Τάτι.

יחידה מובחרת של צה״ל וכוח של השב"כ מלווים כעת בשטח ישראל את שתי החטופות השבות ארצה.

לאחר שיעברו הערכה ראשונית של מצבם הרפואי, כוחותינו ילוו את השבות עד להגעתן לחיק משפחותיהן בבתי החולים. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 29, 2023

לפני זמן קצר העבירו נציגי הצלב האדום את שתי החטופות הישראליות למצרים.

החטופות השבות ארצה בדרכם בשטח מצרים לנקודת המפגש עם כוחותינו בכרם שלום.

נציגי מערכת הביטחון יאמתו את זהות החטופות השבות בנקודת המפגש.

נציגי צה״ל מעדכנים את משפחותיהן באופן שוטף. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 29, 2023

על פי המידע שנמסר מהצלב האדום שתי חטופות ישראליות הועברו אליהם והן בדרכן לשטח ישראל. שחרורן הוא בנוסף לרשימת החטופים שמתוכננת להשתחרר היום. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 29, 2023

Παράλληλα, δύο γυναίκες ρωσικής υπηκοότητας, που τελούσαν υπό την ομηρεία της Χαμάς, παραδόθηκαν σήμερα στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να αφεθούν ελεύθερες, ανακοίνωσε από την πλευρά του το παλαιστινιακό κίνημα

«Μετά τις προσπάθειες του Ρώσου προέδρου», το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα τις παρέδωσε στη ΔΕΕΣ «ώστε να τις παραδώσει σε έναν εκπρόσωπο των ρωσικών Εξωτερικών Υποθέσεων», ανέφερε η Χαμάς.

Η ισλαμιστική οργάνωση απελευθέρωσε την Κυριακή τον Ρον Κριβόι, έναν 25χρονο Ισραηλινορώσο, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την «υποστήριξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο παλαιστινιακό ζήτημα».

Διαπραγματευτές, οι οποίοι επιδιώκουν την παράταση της εξαήμερης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, πιστεύουν ότι η κατάπαυση του πυρός μπορεί να παραταθεί για ακόμη δύο ημέρες, ανέφεραν σήμερα δύο αιγυπτιακές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο αριθμός των αμάχων ομήρων που κρατά η Χαμάς, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι με βάση την παράταση της εκεχειρίας, είναι ακόμη υπό επεξεργασία, ανέφεραν οι πηγές.

Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση αμάχων ομήρων είναι σε καλό δρόμο, αλλά οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί που κρατά ομήρους η Χαμάς αποτελούν εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν» προς την απελευθέρωση αμάχων ανδρών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κατάρ

Οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν» προς την απελευθέρωση αμάχων ανδρών που κρατούνται όμηροι στη Γάζα, δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Majed Al-Ansari .

«Οι διαπραγματεύσεις μας σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά παίρνουν πρωταρχική θέση στις συζητήσεις, αλλά προφανώς κινούμαστε προς την απελευθέρωση αμάχων ανδρών», είπε ο Al-Ansari, επίσης σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ, στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN.

Πραγματοποιούνται επίσης μακροχρόνιες συζητήσεις σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρετούντων Ισραηλινών στρατιωτών που κρατούνται, παράλληλα με την προοπτική να μεσολαβήσει για μια «μακρύτερη εκεχειρία» που θα μπορούσε να «οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με τον Al-Ansari.

Ο σύμβουλος του Κατάρ δεν επιβεβαίωσε εάν υπάρχουν Αμερικανοί όμηροι στη λίστα που θα απελευθερωθούν την Τετάρτη, απαντώντας: «Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτήν τη στιγμή για την ασφάλεια των ομήρων και για την επιτυχία της ανταλλαγής σήμερα».

Πηγή: skai.gr

