Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έκρινε νωρίς σήμερα, μετά την αναχώρηση της αντιπροσωπείας της από την Αίγυπτο, όπου διεξήχθησαν έμμεσες διαπραγματεύσεις, πως «η μπάλα βρίσκεται πλέον εντελώς στο γήπεδο» του Ισραήλ όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις αναχώρησε από το Κάιρο για τη Ντόχα. Η κατοχή απέρριψε την πρόταση που είχε υποβληθεί από τους μεσολαβητές κι είχαμε αποδεχθεί. Κατά συνέπεια, η μπάλα βρίσκεται πλέον εντελώς στο γήπεδο της κατοχής», αναφέρει επιστολή της Χαμάς προς άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις — το κίνημα αναφέρεται πάγια στο κράτος του Ισραήλ χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

