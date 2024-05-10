Λογαριασμός
Νετανιάχου: Ελπίζω ότι θα ξεπεράσουμε τις διαφωνίες μας με τον Μπάιντεν για τον πόλεμο στη Γάζα

«Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες μας, όμως θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας», είπε ο κ. Νετανιάχου

Δηλώσεις Νετανιάχου για Τζο Μπάιντεν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη ότι «ελπίζει» πως ο ίδιος και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις «διαφωνίες» τους για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αναστείλει τις παραδόσεις κάποιων πυρομαχικών στον ισραηλινό στρατό την περασμένη εβδομάδα.

«Συχνά συμφωνούμε, αλλά έχουμε επίσης τις διαφωνίες μας. Έχουμε μπορέσει να τις ξεπεράσουμε. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε και τώρα, όμως θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας», είπε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Dr. Phil Primetime».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

