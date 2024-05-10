Η Γερμανία θα αγοράσει άλλα τρία συστήματα HIMARS από τις ΗΠΑ για το Κίεβο

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως το Βερολίνο θα καλύψει το κόστος της αγοράς και της παράδοσης τριών ακόμη συστημάτων HIMARS («High Mobility Artillery Rocket Systems») στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

«Θα προέλθουν από τα αποθέματα του στρατού των ΗΠΑ και θα πληρωθούν από εμάς», διευκρίνισε ο κ. Πιστόριους έπειτα από συνάντηση που είχε με τον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν στην Ουάσιγκτον.

Το σύστημα M142 HIMARS είναι αυτοκινούμενο σύστημα εκτόξευσης έξι κατευθυνόμενων πυραύλων, με εμβέλεια τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων. Είναι επίσης το σύστημα που εκτοξεύει πυραύλους ATACMS, πολύ μεγαλύτερου δραστικού βεληνεκούς, δεκάδες από τους οποίους ανακοινώθηκε πρόσφατα πως στάλθηκαν στον ουκρανικό στρατό από την Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

