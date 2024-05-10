Γάζα: Συνομιλίες του ΟΗΕ και των ΗΠΑ για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις για να καταλήξουν σε συμφωνία με σκοπό τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα που φτάνει από την Κύπρο στην προσωρινή προβλήτα που κατασκεύασε ο αμερικανικός στρατός, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ κατά την διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Συνεχίζουμε αυτές τις συζητήσεις. Αυτά λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι όποτε φτάνει βοήθεια στην προβλήτα. Αλλά σίγουρα, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού είναι έτοιμο να διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια, όποτε υπάρχει στην προβλήτα, αλλά και από τη στιγμή που θα υπάρχει συμφωνία για το πώς θα μεταφερθεί η βοήθεια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) υπολογίζει ότι 80.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τη Ράφα από την Τρίτη, όταν ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού.

Οι περισσότεροι από τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους αναζητούν ασφάλεια στη Χαν Γιούνις και στο Ντέιρ Αλ Μπαλά. Αυτές οι περιοχές, όμως, δεν διαθέτουν βασικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την υποστήριξη πολιτών που χρειάζονται τροφή, στέγη και υγειονομική περίθαλψη.

«Καμία ανθρωπιστική βοήθεια - ή καύσιμο για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων βοήθειάς - δεν μπόρεσε να εισέλθει από το πέρασμα της Ράφας τις τελευταίες ημέρες. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού (ΠΕΠ) αναφέρει ότι η κύρια αποθήκη του στη Γάζα δεν είναι πλέον προσεγγίσιμη. Λέει ότι εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο ένα αρτοποιείο και ότι οι προμήθειες τροφίμων και καυσίμων εξαντλούνται. Χωρίς αυτά, το ΠΕΠ οι δραστηριότητές του θα σταματήσουν» ανέφερε ο κ. Χακ.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στη Γάζα αναφέρει ότι ορισμένα νοσοκομεία θα αρχίσουν να κλείνουν τις γεννήτριες τους σε τρεις ημέρες εάν δεν λάβουν καύσιμα, για να διαχειριστούν τη μικρή ποσότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στη Γάζα. Ο ΟΗΕ συνεχίζει να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους για την επανέναρξη της εισόδου αγαθών, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, ώστε να μπορέσει και πάλι να αρχίσει να διαχειρίζεται τις εισερχόμενες προμήθειες.

«Ο OCHA - μαζί με την UNRWA, την Υπηρεσία Δράσης κατά των Ναρκών του ΟΗΕ και το Τμήμα Ασφάλειας του ΟΗΕ - ήταν στο πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ και της Ράφας για να αξιολογήσουν την κατάσταση ασφαλείας. Η περιοχή είναι εξαιρετικά στρατιωτικοποιημένη, καθιστώντας αδύνατο για τις οργανώσεις να διανείμουν τρόφιμα στην κλίμακα που έκαναν προηγουμένως. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σειρά προκλήσεων, εν μέσω ενεργών εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, τα συντρίμμια στους δρόμους έχουν καταστήσει αδιάβατες εως τώρα αυτές τις διαδρομές. Διερευνούμε εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του περιφραγμένου δρόμου ή άλλων διαδρομών» σημείωσε ο κ. Xακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.