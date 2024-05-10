Ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις προκρίσεις ελληνικών ομάδων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για τις προκρίσεις ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

«Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν να διαπρέπουν και να μας κάνουν περήφανους! Μετά την πρόκριση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Final 4 της EuroLeague, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Conference League! Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.