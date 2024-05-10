Γαλλία: Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες σε παρισινό τμήμα

Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά από σφαίρες το βράδυ της Πέμπτης σε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού αφού άνδρας άρπαξε το υπηρεσιακό όπλο του ενός κι άνοιξε πυρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του ενήμερη για την υπόθεση.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 22:30 (τοπική ώρα· 23:30 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η πηγή.

Ο δράστης είχε μόλις συλληφθεί και οι αστυνομικοί τον υπέβαλαν σε σωματικό έλεγχο όταν απέσπασε το υπηρεσιακό όπλο του ενός, σύμφωνα με πηγή στην αστυνομία.

Οι δυο αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

