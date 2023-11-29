Σε μια από τις τοποθεσίες όπου η Χαμάς σκόρπισε τον θάνατο στο νότιο Ισραήλ, μουσική τρανς ακούγεται και πάλι στη μνήμη των 400 και πλέον ανθρώπων που είτε έχασαν τη ζωή τους είτε απήχθησαν κατά την επίθεση των ενόπλων στο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ.

A DJ plays music at the site of the Supernova festival in Re’im, southern Israel, in honour of the memory of the 364 innocent Israelis civilians who were slaughtered there while in the prime of their youth. @JBreakingNews #rave #rape #October7 #Hamas #HamasisIsis #bringthemhome pic.twitter.com/sDLD2b9iHL November 28, 2023

Χιλιάδες νέοι έκαναν πάρτι τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου όταν στο σημείο εισέβαλαν ένοπλοι Παλαιστίνιοι. Το κοινό, που τότε είχε συγκεντρωθεί για να ακούσει τους πέντε Ισραηλινούς DJs στη σκηνή, αποτελούνταν αυτή τη φορά από σιωπηλά και ακίνητα πλακάτ με φωτογραφίες των νεκρών.

«Είναι περίεργο να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλες αυτές τις φωτογραφίες, είναι φωτογραφίες ανθρώπων που όντως πέθαναν εδώ», δήλωσε ο Γιαχέλ Αϊρόνι, 18 ετών, που επιβίωσε από την επίθεση όταν κρύφτηκε σε κοντινό καταφύγιο. «Αυτοί οι άνθρωποι χόρεψαν μαζί μου και δεν επέζησαν».

Οι διοργανωτές ονόμασαν την εκδήλωση αυτή που έγινε χθες «The Set for the Angels» (Σκηνή για τους Αγγέλους).

Ο Άσερ Σβίσα, γνωστός ως DJ Skazi, δήλωσε ότι η εκδήλωση προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα. Η λύπη για όλους τους φίλους του που χάθηκαν και η χαρά για το ότι προσέφερε και πάλι μουσική σε όσους πηγαίνουν σε ρέιβ πάρτι, τους οποίους περιέγραψε ως ανθρώπους της αγάπης, της ειρήνης και της μουσικής.

«Πιστεύω ότι ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους γιόρταζε τη ζωή και θα ήθελαν κι εμείς να γιορτάσουμε για αυτούς, με τη μουσική», δήλωσε ο Σβίσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 364 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου ή πυρπολήθηκαν στο φεστιβάλ Nova σε έκταση κοντά στο κιμπούτς Ρέιμ. Άλλοι 40 αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς και μεταφέρθηκαν ως όμηροι πίσω στη Λωρίδα της Γάζας, σε απόσταση 5 χλμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.