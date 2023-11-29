Περισσότερο αποτελεσματική και αμοιβαία επωφελή εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016 για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ζητά η Επιτροπή στην έκθεση αξιολόγησης για τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Στη μεταναστευτικό ζήτημα προτείνουμε μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση της δήλωσης του 2016», τόνισε ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχελι, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να εμποδίσει τις παράτυπες αναχωρήσεις προς την ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, ο Ολ. Βάρχελι παραδέχτηκε ότι οι αφίξεις μεταναστών στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου είναι αυξημένες, αλλά πρόσθεσε ότι η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας εφαρμόζεται και η συνεργασία με την Τουρκία στη διαχείριση του μεταναστευτικού «βρίσκεται υπό έλεγχο».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι η ΕΕ αναμένει μια «ενισχυμένη συνεργασία» με την Τουρκία στα ανατολικά της σύνορα και κυρίως στις επιχειρήσεις επιστροφών, όπως ακριβώς γίνεται και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

«Οι επιστροφές είναι το κλειδί για να δείξουμε σε αυτούς που παράτυπα καταυθάνουν στην ΕΕ, ότι δεν μπορούν παράτυπα να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην ΕΕ και ότι δεν αποφασίζουν οι διακινητές για το ποιος μπαίνει στην ΕΕ», δήλωσε ο Ολ. Βάρχελι.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητά από την Τουρκία να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για τον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ, με την πρόληψη των αναχωρήσεων και την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων λαθρεμπορίας και ενισχύοντας την προστασία των συνόρων της. Η Επιτροπή παρατηρεί μια θετική τάση από τον Οκτώβριο της αυξημένης αναχαίτισης των διακινητών μεταναστών και της μείωσης των παράτυπων αναχωρήσεων από την Τουρκία.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο πολιτικός και τεχνικός διάλογος ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση και την ασφάλεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην πρόσφατη συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 23 Νοεμβρίου, μεταξύ της Επιτρόπου Ίλβα Γιόχανσον και του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας, επιβεβαιώθηκε η δέσμευση να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών μετανάστευσης και επιβολής του νόμου των δύο πλευρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ζητά να επαναληφθούν οι επανεισδοχές από τα ελληνικά νησιά, να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική κατάσταση στην Κύπρο και να αποτραπούν οι παράτυπες αναχωρήσεις στα δρομολόγια προς την ΕΕ.

Ζητά επίσης να συνεχιστεί η συνεργασία με τις τουρκικές αρχές και τις αεροπορικές εταιρείες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου επιβατών και των συνοριακών ελέγχων στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Αντιστρόφως, από την πλευρά της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να επιταχυνθούν οι επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία προς τα κράτη μέλη της ΕΕ, με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής.

Αυτό θα πρέπει να καλύπτει ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες Σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Επιπλέον, προτείνεται να συνεχιστεί η υποστήριξη της ΕΕ προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία, με βάση την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή τον Ιούνιο.

Τέλος, ζητείται να συνεχιστούν οι ασφαλείς επιστροφές παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσης, σε στενή συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

